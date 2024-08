Calciomercato Fiorentina, visite mediche per Gudmundsson: “Forza Viola”

Gudmundsson Fiorentina. La società viola mette a segno probabilmente il miglio colpo dell’attuale sessione di calciomercato. Albert Gudmundsson, protagonista assoluto con il Genoa nella scorsa stagione, ha sostenuto le visite mediche di rito ed è pronto a vestire la maglia viola. (Continua…)

Gudmundsson Fiorentina, visite mediche e firma

Albert Gudmundsson è un calciatore della Fiorentina. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma ormai è tutto fatto. Il calciatore islandese ha sostenuto le visite mediche di rito ed ha rilasciato le prime parole da calciatore della Fiorentina: “Sono felice, forza Viola“.

La società viola mette a segno un gran colpo di mercato, probabilmente il migliore di questa sessione. Commisso ha acquistato sia Colpani che Gudmundsson, due dei protagonisti della scorsa stagione. Palladino adesso ha una rosa completa per competere in Conference League, dove in settimana saranno impegnati nei preliminari contro la Puskas Akademy, e ambire ad una qualificazione in Champions League.