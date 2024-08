Gudmunsson alla Fiorentina, c’è ancora da aspettare. L’attaccante islandese in forza al Genoa potrebbe finire alla Fiorentina e Nico Gonzalez alla Juventus (anche se ieri circolava la notizia di un “no” del presidente viola Commisso), ma le trattative vivono una fase di stallo. L’operazione di mercato tanto discussa non vedrà una risoluzione immediata, come suggerito dalle parole di Andres Blazquez, direttore generale del Genoa. Secondo quanto riferito a Tuttosport, sembra che ci sia una strategia dietro le sue dichiarazioni: “Abbiamo ricevuto delle offerte per Albert, ma nessuna soddisfa le nostre aspettative”, ha detto Blazquez. “La Fiorentina ci ha fatto una proposta, ma non l’abbiamo trovata accettabile. L’Inter sembra interessata, ma finora non ci ha presentato alcuna offerta. Se le offerte non saranno all’altezza e se non troveremo un sostituto adeguato, resteremo al 100% con Albert”.

Queste parole sembrano essere un invito chiaro alla Fiorentina per migliorare la propria offerta e anche un modo per coinvolgere ufficialmente l’Inter di Marotta, da tempo interessata al giocatore. Nel frattempo, sia Gudmundsson che Nico Gonzalez hanno manifestato una forte volontà di approdare in un club pronto a vincere immediatamente, con quest’ultimo che è attratto dalla Juventus. I bianconeri sono pronti ad agire velocemente e stanno monitorando da vicino la situazione, con l’islandese al centro delle attenzioni: Giuntoli ha già pronti 30 milioni per assicurarsi l’ex Stoccarda.