Calcio. Calciomercato Inter, offerto Depay ma il sogno resta Gudmunsson. Il primo pensiero dell’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato è la ricerca di un esterno sinistro, ma questo non significa che non vengano valutate attentamente tutte le opportunità che dovessero presentarsi. Infatti, in queste ultime ore l’entourage di Memphis Depay avrebbe offerto il giocatore proprio ai nerazzurri. L’olandese si è svincolato dall’Atletico Madrid, ma chiede 5 milioni di euro netti a stagione come ingaggio, più le commissioni. Per questo Marotta ha preso tempo e rimandato ogni discorso alle prossime settimane. (Continua a leggere dopo le foto)

Nonostante tutto, il vero obiettivo dell’Inter resta Albert Gudmundsson, desideroso di restare in Italia nonostante qualche offerta da Premier League e Bundesliga, ma con un processo per molestie atteso in autunno. Un motivo in più perché l’Inter non abbia voluto accelerare nell’operazione per l’islandese, proponendo al Genoa soltanto un prestito. Sicuramente una volta che si sarà chiarita la questione, le trattative potrebbero prendere una piega diversa.