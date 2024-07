Greg Louganis è considerato uno dei più grandi tuffatori di tutti i tempi. Conosciuto per la sua grazia, precisione e coraggio, ha superato diverse sfide personali e professionali, tra cui un famoso incidente durante le Olimpiadi del 1988 quando colpì la testa sul trampolino ma continuò a competere, vincendo l’oro. Dopo il ritiro, è diventato un sostenitore dei diritti LGBT e della sensibilizzazione sull’HIV/AIDS, condividendo la sua esperienza personale. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio la storia di Greg Louganis e i suoi tuffi straordinari.

(Foto di Romina Amato/Red Bull via Getty Images)

La carriera

Greg Louganis è nato 29 gennaio 1960 a San Diego, California da una coppia di adolescenti. Il padre samoano, la madre di origine svedese. Viene adottato all’età di 9 mesi da una famiglia di origine greca e fin da bambino si diletta nella pratica della danza classica e della ginnastica. Sui genitori dirà: “È stata la mamma a insegnarmi l’amore incondizionato. Con papà, ho sempre sentito che c’era qualcosa da rispettare, delle aspettative. Ma nell’ultimo anno abbiamo avuto un rapporto meraviglioso“.

Il suo talento nei tuffi ci mette ben poco a emergere e a soli 16 anni vince la medaglia d’argento nella piattaforma da 10 metri alle Olimpiadi di Montreal 1976, dietro al fuoriclasse italiano Klaus Dibiasi. Due anni dopo, nella stessa specialità, vince il primo titolo mondiale. Nel 1980 è considerato il grande favorito ai Giochi Olimpici di Mosca visto il ritiro di Dibiasi, ma gli USA decidono di boicottare le Olimpiadi dopo l’invasione dell’Afghanistan da parte delle truppe sovietiche. Il tuffatore italiano dirà: “L’ultima mia Olimpiade era Montréal nel 1976, quando l’avversario per eccellenza era il giovane Greg Louganis: tuffatore di un’altra epoca, che faceva già allora una serie più competitiva della mia. Era un po’ come il passaggio del testimone da un atleta ormai arrivato al giovane talento emergente“.

Due anni dopo però Greg riesce a rifarsi e a vincere il doppio titolo mondiale nei tuffi dalla piattaforma da 10 m e dal trampolino da 3 m. Poi è il turno del doppio titolo olimpico ai Giochi di Los Angeles del 1984. Non si arrestano le vittorie nemmeno negli anni successivi: nel 1986 conquista di nuovo il doppio titolo ai mondiali.

L’incidente e le vittorie

Alle Olimpiadi di Seul del 1988 Greg Louganis diventa un vero e proprio eroe olimpico. Il 19 settembre sta gareggiando nei preliminari dei Giochi Olimpici della gara dal trampolino e va a sbattere con la testa contro il trampolino durante l’esecuzione del tuffo dopo che il suo corpo aveva fatto due capriole e mezzo e si era poi disteso per incontrare l’acqua. Dopo che un medico ha applicato quattro punti di sutura alla ferita, Louganis è stato in grado di tornare sul trampolino e concludere il turno al terzo posto. In seguito, Louganis vince la medaglia d’oro e diventa il primo uomo a vincere due volte l’oro olimpico sia nel trampolino che nella piattaforma. Nel 1993 è stato inserito nella International Swimming Hall of Fame, la Hall of Fame internazionale degli sport acquatici.

(Foto di Pascal Rondeau/Getty Images)

Cosa fa oggi Greg Louganis?

Tra il 1983 e il 1989, Greg Louganis ha una relazione amorosa con il suo manager, R. James “Jim” Babbitt. Nel 1994, dichiara pubblicamente la sua omosessualità e partecipa ai Gay Games. L’anno seguente, annuncia di essere sieropositivo, rivelando di essere a conoscenza della sua condizione sin da prima delle Olimpiadi di Seul del 1988. Questo annuncio genera alcune polemiche, soprattutto riguardo all’incidente capitato durante le qualificazioni del trampolino. Louganis viene criticato per non aver informato del suo stato di salute mentre veniva curato per una ferita sanguinante. Nel 1997, la sua vita viene raccontata in un film per la televisione e in un libro, entrambi intitolati “Breaking the Surface: the Greg Louganis Story“, con Mario López nel ruolo di Louganis. Il 12 ottobre 2013, sposa Johnny Chaillot, un assistente legale, a Malibu, da cui divorzierà nel 2021.

