Gratta e vinci, gli amici lo denunciano perché non divide i soldi: dopo 3 anni il colpo di scena

Un gratta e vinci milionario, la gioia di una vincita da 2 milioni di euro, e poi un'accusa che ha portato a una lunga battaglia legale. È la storia di Ricardo, un piastrellista brasiliano residente in Italia da sei anni con la moglie e la figlia. Nel 2021, in soli 20 giorni, Ricardo ha avuto la fortuna di ottenere due vincite straordinarie con il Gratta e Vinci: la prima di 800mila euro a Modena, seguita da una seconda vincita da 2 milioni di euro a Garda. Tuttavia, la vicenda si è complicata con l'accusa di aver promesso di dividere il premio con alcuni amici, dando inizio a una causa giudiziaria durata tre anni.

Gratta e vinci, gli amici lo denunciano perché non divide i soldi

Non tutto è andato per il verso giusto. L’artigiano 43enne, residente a Mozambano, nel Mantovano, è stato accusato di aver promesso ai suoi amici, Giovanni S. e Christian C., di dividere la vincita da 2 milioni di euro, per poi ritrattare e tentare di incassare l’intera somma. L’accusa ha portato a un processo in cui Ricardo ha rischiato fino a 3 anni di carcere e la possibilità di dover consegnare 540mila euro ciascuno ai due amici.

