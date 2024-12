“Grande Fratello”, la sorpresa per Javier: lo scoprirà a breve

Questa sera, 2 Dicembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nel corso della nuova diretta i concorrenti scopriranno il nome del preferito da parte del pubblico e poi si prepareranno per delle nuove nomination che potrebbero essere eliminatorie. Stando ai sondaggi, per ora, potrebbe essere Javier a ricevere una bella sorpresa in diretta. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Javier preferito dal pubblico? I sondaggi

Martedì scorso durante l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha aperto un nuovo televoto che eleggerà il preferito della settimana. Il concorrente che otterrà più voti sarà immune dalle nomination di stasera 2 Dicembre 2024 che molto probabilmente porteranno a una nuova eliminazione. A contendersi l’immunità questa volta ci sono Javier Martinez, Federica Petagna, Luca Giglio e Stefano Tediosi. L’ultima votazione aveva visto trionfare Helena Prestes con il 38% delle preferenze, seguita da Lorenzo Spolverato con il 25,6%, ottenendo così tutti e due l’immunità. Tutto ciò aveva portato ad una reazione molto esagerata di Shaila Gatta: “Adesso è anche la preferita del pubblico quella (Helena). Ora sì che farà il panico, è pure stata premiata. Le hanno mandato anche l’amica (Dayane Mello). Non si sa comportare e l’hanno anche messa preferita”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”