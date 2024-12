“Grande Fratello”, Shaila piange a dirotto e fa una rivelazione scioccante (VIDEO)

L’ingresso della madre di Shaila nella casa del Grande Fratello è stato come un fulmine a ciel sereno. La ballerina, dopo queste settimane difficili, sperava di ricevere parole di conforto dalla madre che però, non sono arrivate. Anzi, la signora Luisa ha rimproverato il comportamento della giovane, che ha trovato cambiata dopo il suo viaggio in Spagna. Dopo la strigliata della madre, Shaila è crollata in un pianto disperato e ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. (Continua dopo le foto)

Le dure parole della madre di Shaila

Quello che è successo con l'ingresso della mamma di Shaila Gatta è stato una vera sorpresa per tutti. La donna ha rimproverato la figlia, che è cambiata dopo il suo ritorno dalla Spagna. Secondo la signora Luisa, Shaila starebbe facendo gli stessi errori delle relazioni passate anche nel suo rapporto con Lorenzo Spolverato, che è stato accusato di essere un giocatore con dei segreti (la donna ha anche detto che il gieffino sarebbe gay). Dopo la puntata Shaila è crollata in un pianto disperato e si è sfogata proprio con Lorenzo.

Lorenzo che nonostante tutto tranquillizza Shaila facendola ridere e le dice che la mamma le vuole bene ed é sicuramente fiera di lei!

CHE UOMO!! #shailenzo pic.twitter.com/oOksqzcuca — P&sce Da L&nza 🐭🦦🐍🐽 (@Primadiognicosa) December 10, 2024

Lorenzo difende la madre di Shaila

Dopo la puntata, Shaila e Lorenzo si sono trovati in giardino per parlare di quanto successo nelle ore precedenti. “Stiamo costruendo il nostro equilibrio. Lei è abituata alle tue vecchie relazioni, da mamma lo sentiva e ti voleva difendere. Anche dallo studio è arrivato il fatto che la mamma è la mamma, stai tranquilla. Non è risultata una cattiva mamma, non lo è”, ha commentato Lorenzo Spolverato. “Io sono serena perché non ti conosce. Quello mi ha fatto rimanere male, che non ti ha voluto incontrare”, ha ammesso Shaila che poi ha dato vita ad uno sfogo ed è scoppiata in lacrime.

