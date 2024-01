“Grande Fratello”, il segreto di Greta: cos’è successo dopo il confessionale

Greta è stata chiamata in confessionale al Grande Fratello. Una volta uscita, Greta è apparsa subito molto stranita, tant’è che alcuni concorrenti le si sono avvicinati per capire se fosse tutto ok. La verità è che alla gieffina è stato rivelato un segreto che lei non potrebbe raccontare a nessuno. Alcuni però, hanno capito cosa sta nascondendo Greta. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, il concorrente scoppia in lacrime in bagno: cos’è successo

Leggi anche: “Affari tuoi”, Marco spiazza la fidanzata e il pubblico con il suo sogno

“Grande Fratello”, il segreto di Greta

Nelle ultime ore, Greta Rossetti ha confessato che, dopo il confessionale, è successo qualcosa che non può rivelare. Eppure, qualche concorrente sembra esserne al corrente. I fan del programma hanno subito drizzato le orecchie per intuire qualsiasi indizio che li portasse più vicini a capire il segreto della gieffina. Da quanto sembra, gli autori le hanno chiesto di non riferire nulla ai suoi compagni d’avventura, anche se qualcuno sembra aver capito di cosa si tratta. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, delirio in puntata per Roberta da Barletta: il commento choc di Amadeus

Leggi anche: Chiara Ferragni, chi c’è dietro il suo ritorno: si scopre tutto ora

“Grande Fratello”, Greta ha un segreto: cosa è successo dopo il confessionale?

Uscita dal confessionale, Greta si è diretta in cucina e si è lasciata andare ad uno sfogo con Sergio. Il ragazzo ha notato subito che la gieffina era giù di morale e le ha chiesto il motivo. Greta, non potendo parlare, ha provato a farsi capire con lo sguardo e a quanto pare avrebbe funzionato. “Ho intuito“, si è limitato a replicare Sergio. A questo punto è arrivata anche Grecia, che ha chiesto spiegazioni. “Non posso parlarne, me l’hanno detto dentro“, ha confidato Greta. Qual è il segreto che non può rivelare? (Continua dopo le foto)

Qual è il segreto di Greta?

Al momento non è dato sapere cosa nasconda la concorrente. Potrebbe avere a che fare con alcune dinamiche del programma o anche la sua vita privata. C’è chi è convinto che si tratti di qualcosa legato al triangolo amoroso con Mirko e Perla, oppure qualcosa che riguarda il passato di Greta. Certo è che la concorrente, sembrava aver voglia di parlarne. Chissà che non si lasci scappare qualcosa in questi giorni, facendo contenti gli appassionati del reality.