“Grande Fratello”, il concorrente scoppia in lacrime in bagno: cos’è successo

Durante l’ora di pranzo, Fiordaliso ha avvisato Beatrice che un concorrente si era chiuso in bagno a piangere. La tensione è al massimo al Grande Fratello, soprattutto dopo il ritorno di Beatrice, che non tutti si aspettavano. Dopo mesi nella casa di Cinecittà, i concorrenti si innervosiscono con poco e le liti sono costanti. Il concorrente che si è chiuso in bagno, ci è rimasto male per una cosa in particolare e dopo giorni di tensione, è scoppiato in lacrime. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Vittorio si chiude in bagno a piangere: cos’è successo

Momento complicato per Vittorio: il concorrente si è chiuso in bagno ed è subito scoppiato in lacrime, dopo aver assistito a qualcosa di veramente brutto nei suoi confronti. I telespettatori hanno protestato con commenti sui social a sostegno del povero gieffino, che è stato preso di mira da qualcuno. “Lui stava piangendo in bagno“, ha detto Fiordaliso a Beatrice per informarla di quanto stava succedendo. Beatrice non ha dubbi a proposito di chi sia la colpa del malessere di Vittorio. Di chi si tratta? Beatrice lo ha invitato a tavola per parlare di cosa sta succedendo all’interno della casa e per rassicurarlo. (Continua dopo le foto)

Vittorio chiuso in bagno a piangere: chi è il responsabile

“Vittorio piangeva in bagno perché gli altri hanno mangiato senza lasciargli il pranzo. Che cucciolo, non posso vederlo così”, si legge su X. Sono tantissimi gli utenti che hanno mostrato compassione per lui e c’è chi lo criticato per aver esagerato con la reazione. Fatto sta che si sa benissimo a chi attribuire la colpa di tutto ciò. “Ma è responsabilità di Max“, ha detto Beatrice, a proposito del gesto sgradevole insieme ad altri che ha offeso il gieffino. Cos’è successo tra Varrese e Vittorio? (Continua dopo le foto)

Perché Vittorio piangeva in bagno

Dopo l’ultima puntata, Vittorio è stato un po’ isolato da alcuni concorrenti. Il ragazzo ha scoperto che molti dei suoi inquilini pensano che lui non sia altro che un guardone, perché non si fa problemi a restare in una stanza quando una donna si cambia e gira in mutande per casa. La cosa lo ha particolarmente deluso, anche perché nei suoi gesti non ha mai messo malizia. La cosa è continuata dopo la puntata quando i gieffini con cui si è scontrato l’hanno completamente ignorato e hanno anticipato il pranzo, di fatto escludendolo. Sui social, sono quasi tutti dalla parte di Vittorio. “Bea gli ha dato anche un bacino a Vittorio”, si legge. Oppure: “Sicuramente è rimasto male per il gesto non per il cibo in sé”, ha commentato qualcuno. Altri invece hanno criticato i gieffini: “Egoisti, bulli”, “Fanno schifo”.