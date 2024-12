La nuova edizione del Grande Fratello continua a far discutere il pubblico da casa. Diverse sono le dinamiche si sono create all’interno del gioco che poco convincono i fan del programma, i quali stanno regalando uno share davvero molto basso ad Alfonso Signorini. Ora un nuovo caso rischia di scuotere la casa del Grande Fratello: sui social si sono infatti moltiplicate le richieste di squalifica per Luca Calvani, vediamo nel dettaglio che cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, il pubblico chiede la squalifica di Luca: cosa ha detto

Da qualche giorno è scoppiato di nuovo il caos nella casa del Grande Fratello e sui social si sonomoltiplicate le richieste di squalifica per Luca Calvani, come riportato da Leggo, accusato di aver pronunciato una presunta bestemmia durante una conversazione con altri concorrenti. L’episodio è avvenuto in serata nel salone della casa più spiata d’Italia e ha da subito sollevato molti dubbi tra i telespettatori del reality show. Come sempre sui social il pubblico si è diviso a metà, facendo scoppiare un nuovo caso mediatico che creerà problemi a Signorini.

