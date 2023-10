Heidi è una delle concorrenti della nuova edizione del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su Canale 5. La gieffina sembra essere preoccupata per quello che accadrà fuori: “Sarà un macello“. Heidi, infatti, ha ammesso di aver fatto una “cavolata”. (Continua…)

“Grande Fratello”, chi è Heidi Baci

Heidi Baci è una concorrente del “Grande Fratello”. Ha 25 anni, vive a Pescara ed è di origini albanesi. I suoi genitori, infatti, sono arrivati in Italia dall’Albania, costruendosi un futuro nel nostro paese. Suo padre è un imprenditore edile. Lei, invece, lavora come commerciante e imprenditrice nel settore nautico ed è anche una modella. Nel 2018 ha partecipato alle selezioni di Miss Italia ed ha recitato nel film “Uno di noi” del 2019 dedicato alla vita di Silvio Berlusconi. Ha vissuto per un anno a Dubai ed ha dichiarato di essere single. (Continua…)

Heidi preoccupata

Nella casa del “Grande Fratello”, Heidi ha confessato di essere molto preoccupata. La gieffina, infatti, ha commesso una gaffe e adesso è sicura che “fuori sarà un macello”. I concorrenti del “Grande Fratello” vivono isolati dal mondo esterno e dunque non hanno la concezione di quello che succede attorno a loro. Heidi, però, ha capito di aver commesso un errore e adesso purtroppo non ha più il tempo di rifarsi. (Continua…)

Le parole della gieffina

Parlando con i coinquilini all’interno della casa, Heidi ha confessato lo scivolone: “Capisco quello che dite, in merito a questo io ho fatto uno scivolone pesante. Io ho fatto una gaffe forte oggi. Ho detto ‘ho usato il telefono mentre guidavo’. Questa cosa fuori chissà che macello ha fatto. Scriveranno ‘Heidi fa una cosa vietata, la gente muore’. Questo è un esempio per dirvi che bisogna stare attenti. Adesso dici mezza cosa e sei nei guai subito. Non c’è più libertà. C’è sempre qualcuno che si offende. Perché non sai mai chi offendi”.