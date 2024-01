“Grande Fratello”, occhi e orecchie del pubblico puntati su Varrese: cosa succede

Gossip. “Grande Fratello”, dentro la casa più spiata d’Italia gli occhi e le orecchie sono puntati sul concorrente Massimiliano Varrese. Gli inquilini sono preoccupati per alcuni suoi atteggiamenti nei confronti della ex Monia. Vediamo insieme cosa sta succedendo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Affari tuoi”, un concorrente sbrocca in diretta: la reazione di Amadeus

Leggi anche: “È sempre Cartabianca”, la terribile gaffe di Al Bano sul caso di Giulia Cecchettin

“Grande Fratello”, tutti gli occhi sono puntati su Massimiliano Varrese

“Grande Fratello”, occhi e orecchie sono puntati sul concorrente Massimiliano Varrese. Sia fuori, che dentro la casa, in molti hanno notato alcuni strani atteggiamenti che l’attore ha nei confronti dell’ex fidanzata Monia. I telespettatori sembrerebbero aver notato delle similitudini tra i comportamenti che Massimiliano sta assumendo con la ex fidanzata e che aveva nei confronti dell’ex concorrente Heidi Baci. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, la preoccupazione dei fan

“Grande Fratello”, ormai tutta la luce dei riflettori sembra essere puntata su Massimiliano Varrese e sui suoi atteggiamenti delle ultime settimane. Nonostante la relazione tra Monia e Varrese sia ormai finita da diversi anni, trovandosi sotto lo stesso tetto all’interno della casa, l’ex coppia ha avuto modo e tempo di confrontarsi su questioni che avevano lasciato in sospeso nel passato. Il concorrente avrebbe anche confidato alla coinquilina Greta Rossetti che la vicinanza dell’ex fidanzata Monia lo faccia sentire al sicuro. Eppure, nonostante le parole del gieffino, molti telespettatori non sono convinti delle sue azioni. “Scappa Monia… Allontanati, fai ancora in tempo! P.S ricordate questa scena con Heidi“, ha commentato un utente su X, mostrando tutta la sua preoccupazione. “Stesso identico copione di Heidi, inventarsi cose basate solo sul suo narcisismo e mettere la donna in difficoltà”. (Continua a leggere dopo la foto)

Guru: -“Mi stai evitando?”

Monia: -“Ovviamente”

Guru: -“Perché?”

Monia: -“Perché ho bisogno di stare bene, ho bisogno di leggerezza”

Guru: -“Solo per averti detto di essere più dolce?”

Monia: -“Non é la prima volta”

Guru: -“D'accordo”



MONIA TIENILO ALLA LARGA#GrandeFratello pic.twitter.com/BgpZqhbYcY — Elisa  (@__Elisa94__) January 9, 2024

La confessione a Letizia

Di recente Massimiliano avrebbe confessato alla coinquilina Letizia di non tollerare gli atteggiamenti di Vittorio nei confronti dell’ex fidanzata Monia. “Vittorio si mette a dieci centimetri di distanza da Monia. Io quando vi cambiate mi giro dall’altra parte. Secondo me ci sono dei limiti da rispettare. O no? Datti una regolata c***o, altrimenti te lo dico io quali sono i limiti e te li insegno. Va bene tutto, ma fino ad un certo punto se permetti. Se gliel’ho detto? Gliel’ho fatto capire. Adesso mi calmo che altrimenti sgravo. Per me ci sono dei limiti chiari che vanno rispettati”.