La quarantacinquesima puntata del Grande Fratello di lunedì 18 marzo 2024 è iniziata con la lite scoppiata in settimana tra Federico ed Alessio per uno spazzolino da denti. Spazio poi al rapporto ritrovato tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi che in tugurio hanno avuto la possibilità di fare un reset di quanto successo nella casa. Infine, durante la diretta un televoto flash ha sancito anche l’eliminazione di Paolo Masella. Ora in attesa di una nuova diretta, Giuseppe e Beatrice hanno lasciato i fan senza parole: ecco che cos’è successo tra i due. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Giuseppe e Beatrice si baciano: fan entusiasti

A pochi giorni dalla notte in cui si sono riappacificati definitivamente, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno avuto un altro momento di privacy lontani dagli altri coinquilini nella casa del Grande Fratello. L’attrice e il bidello si sono nascosti tra un muretto e una pianta del giardino e sono rimasti lì per almeno dieci minuti. Nessuna parola ma solo dei rumori che fanno pensare a dei baci. Dopo questo particolare momento intimo, i due sono usciti fuori come se nulla fosse successo ed hanno preso direzioni diverse, Garibaldi si è unito agli altri gieffini in giardino e la Luzzi è rientrata in casa. I fan della coppia, ovviamente, sono letterarlmente impazziti.

