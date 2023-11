“Grande Fratello”, ennesima sorpresa su Beatrice: cosa succede

Questa sera nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Sono passati 52 giorni da quando concorrenti Vip e non, condividono la casa più spiata d’Italia. Questa edizione era partita un pò fiacca, ma ultimamente sta riservando grandi colpi di scena ai fan del reality. E a proposito di colpi di scena, fa discutere la decisione di Ciro Petrone, attore campano che starebbe pensando di abbandonare il gioco. L’attore ha rivelato a Rosy Chin di non star vivendo serenamente la sua esperienza: “Non sto bene, mi sveglio col mal di testa perché non dormo”. Questa sera scopriremo anche chi tra Giselda, Fiordaliso, Alex e Beatrice sarà il preferito della settimana.

Ennesima sorpresa su Beatrice

Stasera 1 novembre andrà in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello. Si discuterà della decisione di Ciro e sul suo volere di abbandonare. Chiarimenti da parte di Fiordaliso che ha sparato a zero sui suoi coinquilini e sulla lettera che Giuseppe Garibaldi avrebbe scritto per Beatrice. Secondo la cantante avrebbe fatto un “gioco sporco” che ha penalizzato Valentina, eliminata dal televoto. Si scoprirà chi tra Giselda, Fiordaliso, Alex e Beatrice sarà il preferito del pubblico. Ma secondo i sondaggi non ci saranno sorprese: la più amata è sempre lei. (continua dopo la foto)

Beatrice la preferita del pubblico

Non c’è da meravigliarsi se questa sera verrà eletta Beatrice Luzzi la preferita dei telespettatori. Secondo Biccy.it, che ha reso pubblico il risultato dei sondaggi, la Luzzi stravince sugli altri concorrenti, superando di oltre il 50% il favore dei fan. Chi invece si aggiudicherà l’ultima posizione in classifica, sarà tra i primi candidati alla prossima eliminazione di lunedì.