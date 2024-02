“Grande Fratello”, crollo drammatico di Beatrice: “Sono spappolata”

Gossip. “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi ha avuto un crollo emotivo all’interno della casa. L’attrice ha detto di essere esausta e si è lasciata andare ad un momento di sfogo. Per Beatrice sono state settimane molto difficili in cui ha ricevuto attacchi e critiche sia da parte degli inquilini del reality, sia da parte della produzione. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, duro crollo per Beatrice Luzzi

“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi è stata la protagonista delle ultime settimane. L’attrice, a suo dire, è stata vittima dei continui attacchi da parte di quello che lei usa definire “il branco” e da parte della produzione. Anche il conduttore del reality Mediaset, Alfonso Signorini, un tempo sempre schierato dalla parte di Beatrice, ha iniziato a criticare alcuni suoi atteggiamenti. Dopo aver dovuto fronteggiare gli inquilini durante la gita fuori porta e aver vissuto delle dirette non semplici, la concorrente ha avuto un crollo emotivo. Ieri sera, giovedì 15 febbraio 2024, l’attrice si è seduta da sola in giardino e si è nascosta sotto una coperta. Dopo poco tempo l’ha raggiunta Letizia Petris, ma Beatrice voleva restare da sola. “Sono scioccata e non ce la faccio più. Scusami, ma non ce la faccio nemmeno ad ascoltare, figuriamoci a parlare. Sono piena zeppa di orrori, sto cercando semplicemente di non morire. Ti imploro di stare qui da sola. Non ho alternativa che stare sola, smaltire e riprendermi, anche perché mi guardano i miei figli e voglio recuperare la forze. Non ho alternative e devo riprendermi. Apprezzo tanto che sei venuta, ma preferisco riflettere qui da sola, non mandarmi nessuno, sto più tranquilla così. I miei figli stanno male a vedermi sola? CI sono cose che li hanno fatto stare più male di sicuro. Dici che stanno male vedendomi così? Bene, pensateci anche durante le puntate”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice e le parole rivolte a Perla

“Grande Fratello”, ieri sera, giovedì 15 febbraio 2024, Beatrice Luzzi ha avuto un duro crollo emotivo all’interno della casa. Dopo essersi sfogata con Letizia Petris, l’attrice ha chiesto all’amica di poter essere lasciata da sola in quel momento di forte dolore e sconforto. Da settimane, Beatrice continua a ricevere attacchi da parte del “branco” e a vivere delle puntate del “Grande Fratello” molto difficili. Non appena Letizia si è allontanata, Perla Vatiero si è avvicinata all’attrice per chiederle cosa stesse succedendo. Ma, anche in questo caso, Luzzi ha rinnovato la richiesta che aveva fatto a Petris pochi minuti prima. “Adesso devo recuperare un po’ di forze spero tu mi capisca, poi dopo torno e ne parliamo e facciamo tutto. Adesso non ce la faccio scusami davvero. Ti prego, non voglio sembrare maleducata, ma preferisco stare da sola, non riesco a parlare e ragionare ora. Non è peggio se sto così, sto solo smaltendo un po’ di shock, sono ancora sotto shock, troppo tempo, troppe cose, ti supplico. Sono in crisi, ma starò meglio. Apprezzo molto questo gesto e ti prometto che domani parleremo. Vengo io da te e parliamo, ti ringrazio per essere venuta“. A quel punto Perla ha accontentato la richiesta dell’attrice ed ha raggiunto Mirko e Paolo. “Ragazzi lasciamole un po’ di spazio, stava piangendo, è meglio non andare adesso“, ha detto l‘ex concorrente di “Temptation Island”.

Bea: “rimetto insieme i pezzi e ci sono, ora sono spappolata”



Perla: “🤨🤨🤨 E DI COSA?”



Bo ma cristo pure glielo chiedi???



BAH 🥶🥶🥶 #grandefratello — Simone (@0_Enomis__) February 15, 2024