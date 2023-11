“Grande Fratello”, cosa succede tra Beatrice e Garibaldi: il gesto di lei lascia tutti basiti

Il pubblico di Canale 5 si sta preparando ad una nuova puntata del Grande Fratello che andrà in onda questa sera 2 Novembre 2023. Sicuramente l’appuntmento in diretta che la casa sarà scoppiettante, viste che le liti non mancano, così come gli sfoghi. Ovviamente i fan del reality si sono affezionanti anche alle coppie nate nella casa e, per ora, i protagonisti più attenzionati sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il loro rapporto ha vissuto alti e bassi e li avevamo lasciati con l’attrice che ha cercato di tenere le distanze dal bidello calabrese dopo la confessione su Samira Lui e le frasi infelici uscite dalla sua bocca. Ma poi, col passare dei giorni, qualcosa sembra essere cambiato. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, Beatrice e Garibaldi: tutte le news

In questi giorni i protagonisti del Grande Fratello continuano a essere Beatrice e Garibaldi. Il loro rapporto ha vissuto alti e bassi e ora tra i due potrebbe tornare anche il sereno. Proprio nelle ultime ore i due che sembravano distanti chilometri e chilometri si sono ritrovati insieme a parlare in giardino di Massimiliano Varrese, altro super protagonista di questa edizione. Garibaldi le ha confidato: “Mi ha detto che io sapevo che lui voleva avvicinarsi a te per conoscerti meglio. Parla molto del fatto che siete colleghi, fate lo stesso lavoro, c’è più empatia…”. A quel punto Beatrice Luzzi lo ha interrotto: “Ma tu comunque gli hai detto di non provarci, sì?”. “Perché, secondo te ci sta provando?”, ha risposto Giuseppe. “Non lo so, ma glielo hai detto? Perché non ci sta provando ma non vorrei che lo facesse. Almeno in questo aiutami“, la sua risposta. Garibaldi ha aggiunto: “Gli ho detto che se vedo qualcosa che non mi va bene glielo dico“. Il pubblico ha commentato divertito questa situazione:“Ma povera donna, le fanno schifo tutti e due ma li deve sopportare per lavoro”, “Nella testa pensante di Bea: ‘ma questi me stanno veramente prendere per f…a’?” e “Lei così schifata da una possibile ship col Guru“. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità sulla puntata di questa sera

Nuovo appuntamento stasera con la seconda diretta settimanale con la Casa del Grande Fratello 2023. Sempre con Alfonso Signorini, l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. In studio, anche Valentina, eliminata nella puntata di lunedì sera. Quattro i nominati che stasera andranno al Televoto di lunedì prossimo. Nel corso della puntata di lunedì 30 sono stati scelti gli immuni: Anita, Ciro, Angelica, Paolo e Giampiero. Cesara Buonamici ha aggiunto Grecia e Giuseppe. Al Televoto, in nomination, per stasera ci sono: Beatrice, Alex, Fiordaliso e Giselda. Il meno votato stasera andrà direttamente in nomination.