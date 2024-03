“Grande Fratello”, clamoroso testa a testa: chi rischia l’eliminazione

La puntata di mercoledì, 28 febbraio 2024, del Grande Fratello, si è chiusa con le nomination. Nella prossima diretta di lunedì 4 marzo, scopriremo chi è il meno votato tra le tre concorrenti al televoto. Colei che perderà, parteciperà ad un nuovo televoto ad eliminazione contro Massimiliano Varrese, il meno votato della scorsa puntata. Dai sondaggi appare chiaro che una delle tre potrebbe tirare un sospiro di sollievo. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Chi è finito al televoto

Anche questa volta il televoto non è ad eliminazione. La domanda che il Grande Fratello pone al suo pubblico è “Chi vuoi salvare?”. La maggior parte dei concorrenti ha deciso di mandare in nomination Simona Tagli, che con le sue uscite pungenti sta facendo fatica a farsi degli amici nella casa. Altri hanno votato Perla, per questioni legate alla convivenza, altri Anita, dopo la lite che ha fatto soffrire Giuseppe Garibaldi. Chi tra loro tre verrà eliminata? (Continua dopo le foto)

Simona Tagli salvata nei sondaggi

Simona Tagli sta sbaragliando la concorrenza. Nel sito ufficiale dei sondaggi del Grande Fratello, ForumFree il 68% dei voti sono destinati a lei. Questo significa che la sua salvezza, nella puntata di lunedì 4 marzo, non è da dare per certa ma poco ci manca. Un risultato straordinario se si pensa che la showgirl è entrata nella casa soltanto poche settimane fa. Forse la vicinanza con Beatrice Luzzi, la prima finalista da sempre amatissima dal pubblico, le ha giovato. Chi risulta essere al momento la meno votata? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, chi sarà il prossimo candidato all’eliminazione secondo i sondaggi

Perla Vatiero, infatti, nei sondaggi ha circa il 17% dei voti mentre Anita è all’ultimo posto con il 14% delle preferenze. Ora, ricordiamo che questi non sono risultati definitivi e che la situazione potrebbe ribaltarsi. Soprattutto dopo le ultime rivelazioni di Anita, che ha ammesso di essere presa da Alessio. Sicuramente il litigio con Giuseppe Garibaldi non l’ha aiutata a rimanere sulla cresta dell’onda ma una relazione è sempre ben gradita dai telespettatori.