La nuova edizione del Grande Fratello sta regalando grosse emozioni al pubblico di Canale 5. La vicinanza forzata all’interno della casa più spiata d’Italia sta portando gli ex fidanzati Perla Vatiero e Mirko Brunetti a riavvicinarsi sempre di più. Dopo il ben servito che Mirko ha ricevuto da Greta Rossetti, entrata anche lei nella casa come single, sono ancora di più i fan che sperano nel ritorno di fiamma tra Mirko e Perla. Nelle ultime ore, la Vatiero si è lasciata andare a una confessione inaspettata che ha alimentato ancora di più queste speranze. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, clamorosa rivelazione di Perla su Mirko: fan al settimo cielo

I fan di Perletti (Mirko più Perla) stanno sperando in un ritorno di fiamma tra i due protagonisti del Grande Fratello 2023. Proprio qualche giorno fa, sulla casa di Cinecittà è passato un aereo dedicato a loro con la scritta “Mas Fuerte. Con voi Perletti”. Una sorpresa che ha fatto molto piacere ad entrambi e per la quale Mirko ha inoltre esclamato: “Quello che ci siamo dati è reale ed è arrivato”. I due all’interno della casa si sono riavvicinati davvero molto, ripercorrendo la loro storia durante diversi anni e gli errori commessi da entrambi che hanno poi portato alla rottura. In più, entrambi hanno più volte ammesso di provare ancora tantissimo affetto l’uno per l’altra. Un ritorno di fiamma non è quindi da escludersi, ancor di più dopo le ultime confessioni di Perla. Parlando con Letizia, Perla ha ammesso: “Nei confronti miei, dell’amore… Di determinate cose. Per me lui (Mirko ndr) è il padre dei miei figli, ok? Però purtroppo è certo che, ad oggi, quella cosa è successa”. Una dichiarazione davvero molto importante che non si concede certamente a chiunque. Ovviamente questa confessione non è passata inosservata e sicuramente Alfonso Signorini cercherà di indagare ulteriormente nel corso della prossima diretta. (Continua a leggere dopo la foto)

La loro esperienza a “Temptation Island”

Perla e Mirko hanno avuto una relazione di cinque anni, di cui tre di convivenza. Ad un certo punto la ragazza ha deciso di scrivere a Temptation Island perché, dopo essersi trasferita a Rieti, allontanandosi dalla sua città, dalle sue amiche e dalla sua famiglia, non si sentiva più sicura della sua scelta in quanto non era più felice. L’esperienza nel programma per la coppia non è andata bene. Lei è uscita single e lui in coppia con Greta. Poi è arrivata la chiamata di Mirko al Grande Fratello e ritrovandosi Perla nella casa ha riscoperto dei sentimenti per lei e questa cosa ha fatto infuriare Greta che lo ha mollato in diretta tv, diventando anche lei una protagonista del reality. Come andrà a finire queta ingarbugliata storia? Non ci resta che seguire il GF per scoprirlo.