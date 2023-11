Ieri sera, 13 Novembre 2023, su Canale 5 è andata in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello 2023. Alla guida del reality come sempre Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Tantissime le emozioni vissute nel corso della diretta, tra cui anche il nome dell’eliminato in maniera definitiva dal gioco. Poi come sempre non sono mancate le sorprese, le liti e le nuove nomination tra i concorrenti. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, chi è stato eliminato: alta tensione in puntata

La 19esima puntata del Grande Fratello 2023 è iniziata con l’annuncio legato all’ingresso di Perla Vatiero. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti sarà una nuova concorrente del reality. Infatti, Perla è risultata positiva al Covid, dunque è in isolamento. Alfonso Signorini si è collegato con lei, anticipando che durante la puntata sarebbe avvenuto un confronto a distanza tra Mirko e Perla. Per i concorrenti la puntata è iniziata con Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Non sono mancate le tensioni in questo blocco. In particolare, Anita non ha trattenuto le lacrime e Garibaldi ha preso finalmente una decisione su Luzzi, chiudendo la loro storia. La puntata è andata avanti con una grande sorpresa per Giampiero Mughini, il quale ha potuto riabbracciare sua moglie Michela. Quest’ultima l’ha raggiunto nel salotto e tra loro è iniziato un incontro davvero piacevole, lontano dal trash e dagli scontri. Un momento di serenità, che si è concluso con un’altra sorpresa: l’arrivo dei due cani di Mughini. La scena è stata davvero emozionante, tanto che ha commosso molti telespettatori. Poi altri due grandi protagonisti della serata sono stati Massimiliano Varrese, Letizia Petris e Giselda. (Continua a leggere dopo la foto)

I risultati del televoto

Il primo a salvarsi al televoto è stato Ciro Petrone, il quale ha ammesso di non riuscire più ad andare avanti con il gioco. Nonostante questo, almeno per il momento, l’attore non ha intenzione di abbandonare il gioco. Poi Signorini ha comunicato il nome dell’eliminato dalla 19esima puntata del Grande Fratello 2023. Ad abbandonare la casa è stata Jill Cooper con il 22%. Dopo di che, sono iniziate le nomination. Per la prima volta, non sono stati scelti gli immuni, ma tutti i concorrenti hanno rischiato, tutti contro tutti. Al televoto sono finiti: Grecia, Anita, Beatrice, Rosy, Ciro e Massimiliano. I due concorrenti più votati saranno immuni nella prossima puntata.