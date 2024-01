“Grande Fratello”, Beatrice vede il gesto choc di Paolo e lo dice a tutti

Gossip. “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi ha fatto da pochi giorni il suo rientro nella casa più spiata d’Italia mettendo in crisi i già precari equilibri tra i concorrenti. Scopriamo insieme cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, occhi e orecchie del pubblico puntati su Varrese: cosa succede

Leggi anche: “Affari tuoi”, un concorrente sbrocca in diretta: la reazione di Amadeus

“Grande Fratello”, il rientro di Beatrice Luzzi sconvolge gli equilibri della casa

Beatrice Luzzi ha fatto il suo rientro ufficiale nella casa del “Grande Fratello” durante la puntata di lunedì, 8 gennaio 2024. La concorrente aveva dovuto abbandonare immediatamente il gioco a causa della morte improvvisa del padre. Da quando è rientrata all’interno del reality show Mediaset, Beatrice ha scosso gli equilibri già precari tra gli inquilini.Beatrice ha avuto molti dubbi su un suo eventuale rientro nel gioco. “La decisione di capire cosa fosse meglio fare è stata difficilissima. Mi sono ricordata delle parole di mio padre durante l’ultimo incontro a Natale quando mi ha detto: Questa volta Bea, non mollare come hai fatto altre volte. Vai fino in fondo, fino a dove riesci. Così, per onorare lui, sapendo comunque che mia mamma ha molti fratelli e sorelle che la assisteranno e che ci sono anche i miei figli, che hanno reagito con grande forza, ho deciso che era giusto continuare questo percorso”. (Continua a leggere dopo la foto)

“Grande Fratello”, l’insofferenza degli inquilini e le parole di Letizia

Numerosi inquilini della casa del “Grande Fratello” hanno mostrato molta insofferenza ancor prima che Beatrice rientrasse all’interno del gioco. Letizia, ad esempio, si è confidata con i propri compagni di gioco in merito alla possibilità che Beatrice potesse rientrare nella casa. “Dipende da come sta lei? Ok, ma se lei è forte magari rientra. Ma non sarebbe giusto, mi capite vero? Mettete da parte il cuore, mettete da parte che non parliamo di Beatrice. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è tanto. Ha avuto a che fare con le persone. Non era chiusa in un ospedale che magari era circondata. Vitto, comunque ha visto cose e parlato con altri”. Non appena rientrata, Beatrice ha toccato un tema molto caro a Letizia, motivo per il quale la concorrente ha deciso di allontanarla da sé. Luzzi, non appena varcata la porta rossa, avrebbe detto a Letizia “Ora siamo in due”, riferendosi al fatto che entrambe avessero perso il padre. (Continua a leggere dopo la foto)

Il gesto choc di Paolo Masella

Dopo essere rientrata in gioco nella casa del “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi ha chiesto dove fosse finito il suo pacchetto di sigarette. Il giovane Paolo Masella le ha risposto che era stato buttato via. Beatrice, molto innervosita, ha commentato le parole del coinquilino: “Io le cercavo e lui mi ha detto ‘eh ma c’era il tuo nome e abbiamo buttato tutto. Le ha buttato tutte con dentro le cariche nuove. Così mi ha detto ‘c’era il tuo nome e le ho buttate’. Sì, le ricariche. Ha proprio detto che le ha buttate perché erano con il mio nome sopra. Sta proprio fuori! C’era Greta testimone. Ha detto proprio così. Se ha perso al gentilezza? Qui hanno perso l’umanità. Questa è perdita totale di umanità. E poi lui ha il coraggio di fare il moralista?”.