“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi si scaglia contro Letizia: lo sfogo con Fiordaliso

Nella casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi ha trovato una nuova nemica. Da qualche giorno c’è tensione tra l’attrice e Letizia Petris. Il rapporto tra le due è sempre stato altalenante, tra avvicinamenti e incomprensioni, ma questa volta sembra che la rottura sia più importante. tutto è iniziato durante le prove delle coreografie per Mary Poppins.

Beatrice si sfoga con Fiordaliso

Secondo Beatrice la fotografa di Rimini sarebbe troppo autoritaria nei confronti di parecchi coinquilini della casa. In un lungo sfogo con Fiordaliso l’attrice si è sentita “umiliata, comandata e gestita in quel modo così sgarbato, così autoritario, così arrogante“. “Non gliela possiamo far passare, è una ragazzina. Come si può permettere di comportarsi così con quattro donne adulte, con quattro professioniste? Deve darsi una regolata. Lo so che ha risposto male anche a te. Non glielo possiamo permettere perché è una ragazzina e deve crescere e capire che ci sono dei limiti che non può oltrepassare“, ha detto Bea a Zia Fiorda. (continua dopo la foto)

Fiordaliso dal canto suo prova a calmare l’animo di Beatrice e spiegare che dento la casa sono tutti uguali e che in varie occasioni anche lei si è fatta un pò prendere la mano. (continua dopo la foto)

Il bacio di Giuda

Beatrice non ci sta e torna sulla questione. Giovedì mattina Bea e Letizia, subito dopo lo scontro durante l’aperitivo, c’era stato un tentativo di chiarimento che però, non ha avuto il risultato sperato. Beatrice insiste nel dire alla Petris che le vuole bene, ma Letizia sembra poco convinta.

“Stamattina le ho dato un bacio, le ho detto: “Dammene uno pure tu”, per passarci sopra in maniera affettuosa. E lei ha detto: “No Bea, perché le persone che ti vogliono bene non si trattano così”. Le ho detto: “Guarda che sei stata tu che sei stata autoritaria”. E se n’è andata urlando in cucina dal solito povero Paolo a ricominciare a sparlare. Ieri a tavola ha sparlato.” Fiordaliso però continua a difendere Letizia: “Non ha sparlato, ha detto solo che ci è rimasta male“.