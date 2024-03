“Grande Fratello”, Mirko fa una sorpresa a Perla: cosa succede stasera

Stasera, giovedì 14 marzo 2024, andrà in onda una nuova puntata del “Grande Fratello“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Stando alle anticipazioni che circolano in rete, Mirko Brunetti tornerà nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a Perla Vatiero. I fan della coppia attendono con ansia questo momento. (Continua…)

“Grande Fratello” anticipazioni stasera

Tutto pronto per una nuova puntata del “Grande Fratello”, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella puntata di stasera si parlerà di quanto successo in questi giorni nella casa più spiata d’Italia. Il programma volge al termine e solo adesso pare che l’amore si sia posato sull’abitacolo sito a Cinecittà. Oltre ad Alessio e Anita, infatti, pare si sia formata un’altra coppia: Sergio e Greta, infatti, si sono scambiati un bacio molto passionale. Anche Beatrice e Giuseppe sono molto vicini, ma tra di loro non potrà nascere nulla. Nella puntata di stasera, poi, Mirko farà una bellissima sorpresa a Perla. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)