GP d’India: Bezzechi in pole davanti a Martin e Bagnaia

Bezzecchi mette tutti in fila nelle qualifiche del Gran Premio d’India. Il pilota italiano partirà in pole position, dietro di lui ci saranno Martin e Bagnaia per comporre il trio che si sta giocando il titolo Mondiale in questa stagione.

Le qualifiche del GP d’India

Un Marco Bezzecchi in gran forma conquista la pole position sul Buddh Circuit. Le qualifiche partono ancora in ritardo per via di alcuni problemi sul tracciato e il forte caldo di questi giorni. Dietro al pilota italiano si piazzano Jorge Martin e Pecco Bagnaia, ovvero i due rivali per il titolo. La Ducati mette tre moto nelle prime tre posizioni per domani, mentre la seconda fila è targata Honda, con Marin, Mir e Marc Marquez a seguire. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Bezzecchi affronta una delle curve nel corso del Gran Premio (Photo by Danilo Di Giovanni/Getty Images)

Marquez in trattativa

Ma la notizia di giornata non è la vittoria di Martin nella Sprint Race del GP d’India davanti a Bagnaia. Paolo Ciabatti, Direttore Sportivo della Ducati, ha rivelato un retroscena riguardante Marc Marquez: “Penso che Gresini abbia questa opportunità e che stia aspettando la decisione di Marquez . Vedo Marc molto veloce qui in India, quindi anche noi siamo in attesa” ha dichiarato Ciabatti ai canali ufficiali della MotoGp.

