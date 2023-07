Giuseppe “Pepito” Rossi ha annunciato l’addio al calcio attraverso un lungo ed emozionante messaggio su Instagram. L’attaccante appende le scarpe al chiodo all’età di 36 anni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giuseppe Rossi Diego Maradona Temple. (Photo by Kris Connor/Getty Images for HBO)

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram Giuseppe Rossi ha annunciato il suo addio al calcio. A 36 anni dunque l’attaccante appende gli scarpini al chiodo dopo una lunga carriera contornata da gol, assist, tante avventure ma anche tanti (troppi) infortuni.

“Oggi annuncio il mio ritiro da questo bellissimo gioco. È stato un viaggio indimenticabile! Dal correre in giardino da bambino con un pallone tra i piedi e avere mio padre come allenatore, al giocare al più alto livello possibile, negli stadi più belli che il calcio può offrire e giocare con e contro i migliori giocatori e club del mondo… Sono eternamente grato di aver fatto parte di questo gioco”.

Tanti infortuni

Una carriera infestata dagli infortuni quella di Pepito Rossi, che con una tenuta atletica differente avrebbe sicuramente potuto lasciare un segno più profondo nel calcio europeo. L’ex Fiorentina però non ha rimpianti: “”Il mio viaggio è unico. Tanti alti ma anche alcuni bassi. Quei momenti negativi (per lo più infortuni) non mi hanno mai intaccato”.

La carriera di Pepito Rossi

Pepito Rossi ha avuto un periodo di grande successo durante le sue migliori stagioni al Villarreal, dove ha giocato 192 partite e segnato 82 gol. In Italia, ha avuto esperienze con diverse squadre, tra cui la Fiorentina, dove ha segnato 19 gol in 42 partite, il Parma, con 9 gol in 20 partite, e la SPAL, con 3 gol in 19 partite, concludendo la sua carriera in Serie B.

Oltre alle esperienze in Italia, ha avuto avventure all’estero, iniziando giovanissimo con il Manchester United nel settore giovanile, poi passando al Newcastle in Inghilterra, e successivamente giocando con il Celta Vigo e il Levante in Spagna, oltre al Real Salt Lake City in America.

Con la Nazionale italiana, Pepito Rossi ha onorato la maglia azzurra con 30 presenze e ha contribuito con 7 gol durante la sua carriera internazionale. La sua carriera calcistica è stata caratterizzata da periodi di successo e sfide in varie squadre e campionati in tutto il mondo.