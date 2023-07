Portieri più cari di sempre: Onana è terzo

Con la cessione di Andre Onana per 55 milioni di euro al Manchester United, l’Inter ha totalizzato il terzo guadagno più alto di sempre per la vendita di un portiere nella storia del calcio. Il nuovo estremo difensore dei Red Delivs ha scalzato dal gradino più basso del podio una leggenda vivente come Gianluigi Buffon che era stato pagato dalla Juventus 52,88 milioni di euro per strapparlo dal Parma nell’estate 2001.

Al primo posto nella classifica dei portieri più costosi di sempre c’è Kepa acquistato nel 2018 dal Chelsea per 80 milioni di euro (incassati dal Bilbao). In seconda posizione un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano Allison, in quell’occasione il Liverpool pagò alla Roma 62,5 milioni di euro nell’estate 2018 per il brasiliano. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Andre Onana disperato dopo il gol subito per mano di Rodri nel corso della Finale di Champions League disputata ad Istanbul tra Inter e Manchester City

La classifica dei portieri più costosi nella storia

Al quinto posto, dietro Buffon, c’è il campione d’Europa Ederson del Manchester City (40 milioni), a seguire Cillessen del Valencia (35 milioni) e Courtois pagato dal Real Madrid 35 milioni di euro nel 2018. Solo 30 milioni per il fuoriclasse tedesco Neuer prelevato dal Bayern Monaco nel 2011. Si deve attendere l’undicesimo posto per vedere un altro estremo difensore italiano: Francesco Toldo pagato 26,5 milioni nel 2001 dall’Inter per strapparlo alla Fiorentina. Dodicesima posizione per Alex Meret (Napoli) pagato 26 milioni nell’estate 2019. Diciassettesima posizione per l’attuale portiere della Roma Pau Lopez prelevato per 23,5 milioni di euro dal Siviglia nel 2019.