Home » Giroud: “Rinnovo? Non è come pensate”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato del suo futuro e della sua voglia di rinnovare il contratto con il club rossonero. Il francese, arrivato nell’estate 2021 dal Chelsea, si è detto soddisfatto della sua scelta di giocare in Italia e ha espresso il suo desiderio di continuare a vestire la maglia rossonera.

Leggi anche: Milan, Pioli studia due formazioni per Fiorentina e Borussia Dortmund

Leggi anche: Il Milan cerca la punta: David ora costa meno

L’intervista di Giroud

In un’intervista a Le Journal de la Dimanche, Giroud ha dichiarato: “Mi piacerebbe restare. Sono in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma non ho ancora parlato con il club. Voglio continuare e credo di avere le carte in regola per farlo“. Il centravanti francese vedrà il proprio contratto scadere nel prossimo giugno ma sono in corso discorsi informali con la dirigenza per prolungare di un’altra stagione. “Il mio contratto scade a giugno, ma mi piacerebbe rimanere e continuare nel Milan. I dialoghi per il rinnovo non sono ancora in corso, ma penso di parlare con il club presto” ha detto il centravanti francese.

Ancora nel progetto

Giroud ha poi elogiato il progetto del Milan e il rapporto con i compagni e i tifosi: “Non sono eterno. Finché il mio corpo me lo permetterà, cercherò di superare i limiti, anche se io non me ne pongo nessuno. Voglio divertirmi il più possibile insieme ai miei compagni. Tifosi italiani? Sono incredibili. Tutti commettiamo errori lungo il percorso. Pure io che a Lecce ho preso un secondo cartellino giallo dopo aver reagito male”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giroud arrabbiato dopo la sostituzione avvenuto al minuto 80 di Napoli-Milan di Serie A (Getty Images)

Obiettivi stagionali

Giroud ha infine parlato degli obiettivi della stagione, partendo dal successo ottenuto dal suo Milan contro il Psg che ha permesso ai rossoneri di tornare i carreggiata per la corsa alla Champions: “Era importante vincere quella partita per rimanere in corsa per gli ottavi. Ora dipende tutto da noi. Se penso già al prossimo Europeo? Non guardo troppo avanti. Il mio obiettivo è fare una grande stagione con il Milan e vincere la seconda stella, che sarebbe sinonimo del ventesimo scudetto del Milan. Non sarà facile, ma ci crediamo”.

Leggi anche: Salah aggredito in campo: lo salvano i compagni