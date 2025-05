Giro d’Italia, ci siamo: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione della “corsa rosa”

Tra una settimana, il Giro d’Italia scatterà da Tirana. E sarà come sempre un tripudio di emozioni per chi ama il ciclismo: 184 corridori, 23 squadre, 5 ex vincitori della maglia rosa, giovani rampanti, veterani ambiziosi, colpi di scena garantiti e un solo destino: scrivere la storia.

A rendere epico il via da Durazzo, con 160 chilometri che porteranno il gruppo fino alla capitale albanese, ci sarà una parata di campioni: Nairo Quintana (trionfatore nel 2014), Richard Carapaz (2019), Egan Bernal (2021), Jai Hindley (2022) e il campione uscente Primoz Roglic (2023). Cinque nomi che pesano come monumenti. Ma l’assenza di Tadej Pogacar, campione 2024, spalanca il campo a nuovi equilibri.

E tra i pretendenti più accreditati si staglia il giovane Juan Ayuso, 22 anni e talento già pronto per la consacrazione. La sua sfida con Roglic – 13 anni più anziano, ma ancora affamato – sarà il filo rosso della corsa. Un duello esploso alla Volta Catalunya, dove ha vinto Roglic, ma Ayuso ha mandato un messaggio chiarissimo: il futuro bussa con forza.

Roglic correrà col numero 1 e una squadra di lusso: con lui Hindley, Daniel Felipe Martinez, Moscon e il promettente Pellizzari. Ayuso potrà contare su Isaac Del Toro, autentico prodigio, e sull’esperienza di Adam Yates. Gli altri uomini per la classifica generale? Occhio a:

Mikel Landa, due podi già in bacheca;

Simon Yates, terzo nel 2021;

Michael Storer, vincente all’Alps;

Antonio Tiberi, maglia bianca 2024, ma reduce da problemi fisici;

Pello Bilbao, sempre lì nei 5;

Poi ci sono David Gaudu, Derek Gee, Romain Bardet e Thymen Arensman, tutti in forma eccellente. Fra gli italiani Giulio Ciccone, che ha mostrato gambe brillanti nelle ultime settimane, e Damiano Caruso, che lavorerà per Tiberi nella Bahrain Victorious, ma resta un nome sempre caldo.

Oltre ai pretendenti alla vittoria finale ci sono loro, i cacciatori di tappe, le scintille pronte a incendiare ogni frazione: Wout Van Aert, una leggenda vivente: nove tappe al Tour, argento olimpico, vincitore di Milano-Sanremo, Strade Bianche, Amstel, Gand-Wevelgem. Non sarà da classifica, ma darà spettacolo ogni volta che potrà. Con lui Mads Pedersen, Thomas Pidcock, Marc Hirschi, Ulissi, Fuglsang, Formolo, Marco Frigo.

Ci saranno volate ad alta tensione: sarà guerra tra giganti. Per gli sprint, il faro è Olav Kooij: già tre successi nel 2025 tra Oman e Tirreno. Ma occhio a Kaden Groves, Paul Magnier, Matteo Moschetti e soprattutto il rinato Sam Bennett, tornato a brillare con quattro vittorie a inizio stagione. In agguato anche Fiorelli, Lonardi, Zanoncello, Pluimers, Lamperti, Van Uden e Aular. Non ci sarà spazio per errori.

Giro d’Italia, le cronometro: i minuti che possono valere la vittoria finale

Due le prove contro il tempo: 13,7 km in Albania (tappa 2), un antipasto scoppiettante; 28,6 km da Lucca a Pisa, nella fase centrale, che potrebbe sconvolgere la classifica. Favoriti? Gli ultimi due campioni europei della specialità: Edoardo Affini e Joshua Tarling, con Mattia Cattaneo, Jay Vine, Brandon McNulty e Daan Hoole pronti a sfidarsi sul filo dei secondi.

Sarà un Giro d’Italia incandescente, epico, vibrante. Una corsa dove il passato si mescola al futuro, e ogni curva può cambiare tutto. Prepariamoci: la Corsa Rosa sta per cominciare. E non sarà una corsa come le altre. Sarà una sfida tra leggende, fuoriclasse e sogni.

