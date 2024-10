Giornalismo in lutto, la nota reporter muore a 28 anni

Il mondo del giornalismo è in luttoper la prematura scomparsa della nota reporter ucraina di 28 anni.

Victoria Roshchyna, questo il nome della giornalista, era stata catturata il 3 agosto del 2023 dalla Russia mentre si trovava nei territori orientali occupati e da allora detenuta. Ora è giunta all’improvviso la notizia della sua morte. (Continua a leggere dopo le foto)

È morta Victoria Roshchyna, la reporter ucraina avava 28anni

Victoria Roshchyna è morta. La giovane reporter ucraina era stata catturata il 3 agosto del 2023 dalla Russia mentre si trovava nei territori orientali occupati e da allora detenuta. Aveva 28 anni. In un post su X, come riporta Il Fatto Quotidiano, l’International Women’s Media Foundation, ong che per prima ha dato l’allarme della sua scomparsa, lo scorso agosto, ha scritto: “Indipendentemente dalla causa della sua morte, possiamo dire con certezza che la sua vita è stata tolta perché ha osato dire la verità. Ci auguriamo che la sua morte non sia vana: la comunità internazionale deve fare pressione sulla Russia affinché cessi di prendere di mira i giornalisti e di mettere a tacere la libertà di stampa”.

