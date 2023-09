Giorgio Napolitano camera ardente. Il presidente emerito è morto all’età di 98 anni venerdì scorso presso la clinica Salvador Mundi a Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La camera ardente è stata allestita in Senato nella Sala Nassirya. Anche Papa Francesco ha reso omaggio alla memoria dell’ex Presidente della Repubblica. Un suo gesto, però, non è passato inosservato ed ha sollevato la polemica. (Continua…)

Giorgio Napolitano camera ardente, presente anche Papa Francesco

La camera ardente di Giorgio Napolitano è stata allestita nella Sala Nassirya del Senato. Grande partecipazione per l’omaggio al presidente emerito. Addirittura anche Papa Francesco ha voluto salutare per l’ultima volta l’ex Presidente della Repubblica. Il Pontefice è arrivato in carrozzina, si è alzato in piedi, si è intrattenuto in silenzio e si è messo la mano sul cuore. Un gesto di Papa Francesco, però, ha fatto abbastanza discutere. (Continua…)

Cosa ha fatto Papa Francesco

Papa Francesco ha fatto visita alla camera ardente di Giorgio Napolitano, allestita in Senato nella Sala Nassirya. Il Pontefice, come abbiamo detto, è arrivato in carrozzina, si è intrattenuto per un po’ in religioso silenzio e ad un certo punto si è messo la mano sul cuore. Papa Francesco, però, non ha fatto né il segno della croce né ha benedetto la salma. Il suo gesto ha fatto abbastanza discutere. Camillo Langone l’ha definito “un fatto straordinario”, ma con un’accezione negativa.

Il Vaticano, come riporta anche il sito di Nicola Porro, ha reso noto che Bergoglio ha voluto “esprimere, con la presenza e la preghiera, il suo personale affetto a lui e alla famiglia, e onorare il grande servizio reso all’Italia”. È probabile, infatti, che il Pontefice si sia intrattenuto in religioso silenzio e in quei minuti abbia dedicato una preghiera al presidente emerito, scomparso venerdì scorso all’età di 98 anni. (Continua…)

Le parole di Ignazio La Russa

La presenza di Papa Francesco alla camera ardente di Giorgio Napolitano non è passata di certo inosservata. Ignazio La Russa ha dichiarato: “È la prima volta che un Santo Padre ha varcato la soglia del Senato, lo ha fatto per rendere omaggio al presidente emerito e a tutta l’Italia”. Per domani il governo Meloni ha indetto il lutto nazionale, mentre il funerale sarà officiato a Montecitorio in forma laica.