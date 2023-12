Giorgia Meloni a letto e al buio: la malattia dopo il Natale

Giorgia Meloni è a casa malata da qualche giorno. Già una settimana fa aveva, la premier aveva annullato l’incontro con i giornalisti a causa dell’influenza. Lo stesso giorno, il 20 dicembre scorso, era previsto lo scambio di auguri tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e le più alte cariche dello Stato, ma la Meloni non aveva partecipato. Non solo questo, tutti gli impegni erano stati annullati. Rinviata anche la conferenza stampa di fine anno prevista per oggi, giovedì 28 dicembre 2023, alle ore 11. Che malattia ha Giorgia Meloni? Non si tratta di semplice influenza. (Continua dopo le foto)

Il Natale di Giorgia Meloni

La premier ha trascorso il giorno di Natale a Milano, con la figlia Ginevra a casa dei nonni e genitori del suo ex compagno Andrea Giambruno. La premier ha soggiornato in hotel e il 25, dopo il pranzo, è tornata a Roma con la bambina. Tutti i suoi impegni politici sono stati rimandati a causa del suo problema di salute. Ora, la conferenza stampa di fine anno è stata posticipata al prossimo 4 gennaio 2024. Cos’ha Giorgia Meloni? (Continua dopo le foto)

Giorgia Meloni è malata: costretta a letto per un problema di otoliti

I collaboratori della leader di Fratelli d’Italia hanno fatto sapere che la premier è costretta a letto per un problema di otoliti. Giorgia Meloni è “a letto e al buio” da due giorni. Nella serata di ieri, fa sapere Il Messaggero, un otorino l’ha visitata a casa, ha diagnosticato la “sindrome otolitica” e le ha eseguito “la manovra” per risolvere la situazione. Le condizioni di salute della Meloni al momento sarebbero in miglioramento. Ora la premier indossa “il collare”, con il quale “è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono”. (Continua dopo le foto)

Giorgia Meloni, come va con Andrea Giambruno

La premier e Andrea Giambruno si sono detti addio un paio di mesi fa dopo 10 anni insieme. Dopo l’addio sui social seguito ai fuorionda imbarazzanti pubblicati da Striscia la notizia, i contatti tra Meloni e Giambruno sembrano essersi intensificati. I due sono vicini di casa, perché entrambi vogliono essere presenti per la figlia Ginevra. Inoltre Giambruno, prima di Natale, è stato avvistato a palazzo Chigi e il 20 dicembre era presente alla recita di Natale della figlia, seduto qualche fila dietro la premier. I due ex coniugi hanno trascorso il Natale insieme e sono tornati a casa a Roma con lo stesso volo.