Gioele morto a 9 anni, il padre scrive a Fedez: parole dure

Gioele Putzu schiacciato da una porta da calcio

Il piccolo Gioele Putzu, di appena 9 anni, è morto dopo essere stato travolto e schiacciato da una porta di calcio, che gli è crollata addosso mentre giocava con due coetanei nel campo sportivo ‘Meledina’ di San Nicola. I tre ragazzini erano entrati nel campo per dare due calci al pallone: una porta mobile, per motivi che sono tuttora in fase di accertamento, ha ceduto cadendo addosso al bambino. Inutili i soccorsi, il piccolo non ce l’ha fatta. Il padre ha scritto una lettera a Fedez. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)