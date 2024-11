Gian Piero Gasperini, che frecciata al Milan: c’entra De Ketelaere

Atalanta, c’è euforia dopo la splendida vittoria in Svizzera. Gian Piero Gasperini non ha lesinato complimenti al suo gioiello Charles De Ketelaere, sottolineando il salto di qualità rispetto a due stagioni fa, quando il belga faticava a trovare spazio e fiducia con la maglia del Milan.

Ok è lo Young Boys non il Real Madrid ma l'Atalanta è una potenza europea ormai. E va sottolineato quanto sia eccezionale, le vanno dati i meriti acquisiti sul campo. Gasperini e De Ketelaere da sogno…Quando è al top della condizione atletica la Dea del Gasp è quasi ingiocabile https://t.co/paDf8iStzV — Riccardo Pratesi (@rprat75) November 26, 2024

“Meritava lui il premio di MVP della partita, sempre detto che gli algoritmi non ci azzeccano“, ha commentato, alludendo al riconoscimento andato a Retegui, autore di una doppietta. Ma anche alla “modalità” che, si dice, la proprietà del Milan ha adottato nella scelta dei giocatori, utilizzando per l’appunto un apposito algoritmo.

Il tecnico ha aggiunto: “Charles fa cose che l’anno scorso non faceva. L’Europa League gli ha aumentato l’autostima“. Un chiaro riferimento alla rinascita e alla crescita del belga, che a Bergamo ha trovato un ambiente ideale per esprimere il suo talento, dopo un’annata difficile a Milano. E al “potere” che le vittorie hanno sulla crescita dei giocatori.

In questa stagione, De Ketelaere si sta dimostrando decisivo: in Champions League ha già collezionato quattro assist e due gol in cinque partite, mentre in campionato ha fornito cinque assist. Numeri che certificano la sua crescita e il suo ruolo centrale nel progetto di Gasperini.

Con prestazioni come quella contro lo Young Boys, l’attaccante belga non solo sta riscrivendo i suoi record, ma si sta affermando come uno dei trascinatori della squadra bergamasca, pronto a lasciare il segno anche nei prossimi impegni.

