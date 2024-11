Champions League, una grande Atalanta stravince e vola anche in Europa

Champions League, serata importante per l’Atalanta, che cerca in Svizzera 3 punti fondamentali per avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi. Questo è un momento di grazia per la squadra di Gasperini, seconda in classifica in campionato dopo una serie di prestazioni di alto livello culminate con il 3-0 rifilato alla capolista Napoli.

E i bergamaschi partono alla grande, con un primo tempo quasi perfetto, che con un netto 4-1 contro uno Young Boys che, almeno inizialmente, aveva messo in difficoltà gli orobici. Il match era iniziato in maniera equilibrata e vivace, con il vantaggio iniziale di Retegui per l’Atalanta, subito pareggiato da Ganvoula per i padroni di casa. Ma con il passare dei minuti, la qualità del gioco dei nerazzurri ha preso il sopravvento.

Il grande protagonista della partita è stato Charles De Ketelaere, che ha messo a segno una rete e ben tre assist. Il belga è stato l’artefice del 2-1, segnato grazie a un errore del portiere Von Ballmoos, per poi confezionare l’assist per Kolasinac, autore del terzo gol. Gasperini non si è accontentato e la squadra ha continuato a spingere, con Retegui che, con un movimento da grande centravanti, ha realizzato la sua doppietta, fissando il punteggio sul 4-1.

E anche nel secondo tempo continuo lo show del belga De Ketelaere: dopo la “tripletta” di assist, al 56′ arriva anche la doppietta che vale il 5-1: parte da destra, rientra e poi è favorito anche da una deviazione di Camara. A quel punto, con la partita definitivamente chiusa, i bergamaschi possono tirare i remi in barca e gestire con tranquillità.

