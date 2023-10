“GF”, urla e caos fuori dalla casa: cos’è successo

Puntata ricca di colpi di scena quella di lunedì 23 ottobre, del Grande Fratello. In casa il rientro di Samira che ha avuto la possibilità di parlare con Giuseppe Garibaldi, che dopo essere stata eliminata, ha dichiarato di essere innamorato di lei. Confronto tra Mirko Bonetti e Greta Rossetti che, a quanto pare, non ne vuole più sapere di tornare con lui e il ritorno in studio di Heidi baci, che settimana scorsa ha abbandonato la casa dopo aver incontrato il padre. Intanto qualcosa di più sconvolgente è successo fuori dalle mura della casa di Cinecittà.

Massimiliano Varrese e Heidi Baci

I continui tira e molla di Massimiliano Varrese e Heidi baci hanno diviso i fan del reality: c’è chi sognava che tra loro potesse nascere una bella storia d’amore, e chi, al contrario, sperava che Heidi aprisse gli occhi e allontanasse il più possibile l’attore. Fatto sta che Heidi dopo le parole del padre, ha deciso di abbandonare la casa senza neanche salutare. Tornata in studio l’ex gieffina, ha ammesso che di provare una certa attrazione per l’attore. “Io ho fatto un grandissimo errore-ha detto Heidi- Per un periodo, Massimiliano si è molto ridimensionato, per questo motivo sono stata bene“

Ma un aereo volato nel cielo sopra la casa più spiata d’Italia a favore di un eventuale storia tra Heidi e Vittorio ha fatto ingelosire l’attore, il quale ha avuto comportamenti esagerati. Ho messo lui prima di me. “Volevo assolutamente proteggerlo“, ha spiegato Heidi. Durante le nomination di fine puntata però, un nuovo scoop ha riacceso i riflettori su Massimiliano. Grecia Colmenare ha confessato cosa accadeva durante le notti in cui l’attore cercava di parlare alla ragazza quando stava già a letto. (continua dopo la foto)

Cosa ha confessato Grecia

Durante le nomination Grecia Colemnares, con un tempismo davvero sbagliato, ha confessato: “Qualche giorno fa, era notte. Lui è arrivato in camera di Heidi, lei gli ha detto “no aspetta”. Lui gli ha detto “voglio parlare con te adesso”. Lei ha detto ‘no domani’. Io ho parlato con Heidi dopo, lei mi ha confermato, ma avevo già visto tutto. Per questo dico che lui dovrebbe chiederle scusa. Lui è arrivato sopra di lei e l’ha abbracciata da sopra. Dovevo dirlo scusatemi“. A quel punto si è infuriato smentendo le parole di Grecia e dichiarando guerra anche a lei. (continua dopo la foto)

Urla fuori dalla casa

Intanto, fuori dalla casa, alcuni fan del GF hanno urlato: “Massimiliano sei un ratto. Viva Heidi“, a seguito della dichiarazione fatta da Grecia. A sentirli sono stati Mirko Brunetti e Vittorio. Il video pubblicato su Twitter è stato commentato da molti utenti, che non sono dei veri e propri fan di Varrese: “Chi lo ha fatto ha tutta la mia stima”, ha detto uno. “Finalmente qualcuno si fa sentire”, un altro:”Peccato che non abbia sentito lui, il verme“.