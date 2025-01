I concorrenti del Grande Fratello continuano a far parlare di sè. Al centro del mirino dei telespettatori di Canale 5 ci sono finite in queste ore Helena Prestes e Ilaria Galassi, le quali hanno avuto uno scontro decisamente fuori dalle righe. Ora Helena ha deciso di raccontare la sua verità su quanto avvenuto al GF con Ilaria. (Continua a leggere dopo le foto)

“GF”, Helena dice la sua verità sullo scontro con Ilaria

Helena Prestes e Ilaria Galassi hanno avuto uno scontro all’interno del Grande Fratello. Nonostante la regia abbia cercato di censurare il momento, il pubblico in diretta su Mediaset Extra ha sentito le urla delle due gieffine e Chiara Cainelli esclamare: “Oddio le sta mettendo le mani addosso“. Poi Lorenzo Spolverato, il giorno dopo, ha anche aggiunto altri dettagli: “Ho dovuto prendere Ilaria di peso a portarla in confessionale“. Dopo queste affermazioni sui social sono nate mille ipotesi in attesa di nuovi chiarimeni nel corso della prossima diretta. Nel frattempo Helena Prestes ha deciso di raccontare la sua verità.

