Gennaro Gattuso, la drammatica notizia in famiglia: cos’è successo – Grossi problemi familiari per l’allenatore di calcio Gennaro Gattuso. L’automobile di Ida, sorella di Rino, è rimasta distrutta in un incendio avvenuto la scorsa notte. Di seguito tutti i dettagli sulla spiacevole vicenda, su cui stanno indagando le forze dell’ordine. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: TikTok, la moglie muore e dopo 5 anni arriva il gesto insolito del marito

Leggi anche: Influencer di 29 sposa ricco uomo di 54 anni: la loro storia

Gennaro Gattuso, la drammatica notizia in famiglia: cos’è successo

L’automobile di Ida Gattuso, sorella di Rino, ex calciatore ed attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia Rino, é rimasta distrutta in un incendio di natura dolosa messo in atto la scorsa notte da persone non identificate a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Non si conoscono al momento troppi particolari sul fatto. Ida Gattuso, lo ricordiamo, é stata in passato consigliere comunale di Corigliano prima che il centro del Cosentino si fondesse con quello di Rossano. Secondo quanto riportato dall’«Ansa», l’auto di Ida Gattuso, nel momento in cui é stata data alle fiamme, si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione dell’ex consigliere comunale. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tv italiana afflitta da un tremendo lutto: addio al volto storico di Rai

Leggi anche: Cinema in lutto, morta la figlia della famosa attrice

Gennaro Gattuso, incendiata l’automobile della sorella Ida a Schiavonea

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma non hanno potuto evitare che l’automobile venisse distrutta completamente dalle fiamme. I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le indagini, riguardo il movente dell’intimidazione non escludono, al momento, alcuna ipotesi. La situazione ha destato una certa preoccupazione nella comunità locale, considerata la notorietà di Ida Gattuso, ma anche del fratello Rino. (continua a leggere dopo le foto)

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente: le indagini delle forze dell’ordine sono in corso

L’incendio è avvenuto attorno alle 5 del mattino di martedì 17 ottobre 2023 nel cuore di Schiavonea dove Ida Gattuso risiede. L’utilitaria, una Opel Adam, ha preso fuoco nel giro di pochi minuti. La scena, come dicevamo, ha subito attirato l’attenzione dei residenti, che hanno allertato le autorità competenti. Ora toccherà agli inquirenti individuare i responsabili del terribile gesto. Sarà sempre compito degli agenti capire anche il possibile movente dell’incendio.