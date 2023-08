Gemma Galgani, addio a Uomini e Donne: la vedremo per l’ultima volta – Secondo le informazioni divulgate da alcuni siti di gossip, la prossima edizione di “Uomini e Donne” farà il suo ritorno lunedì 11 settembre 2023. Una notizia emozionante per i fan del programma, che aspettano con ansia la ripresa di del dating show di Canale 5. Chi resterà alla corte di Maria De Filippi? Ritroveremo Gemma Galgani, volto storico della trasmissione, ma potrebbe essere l’ultima volta.

Gemma Galgani, ultimo anno per lei a “Uomini e donne”? L’indiscrezione

Tra poche settimane ricominceranno le registrazioni di Uomini e Donne: oltre a Tina Cipollari e Gianni Speri tornerà anche un volto storico della trasmissione, Gemma Galgani. Nonostante questo, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui questa sarà l’ultima edizione per la famosa dama torinese. Il settimanale Mio ha pubblicato un’indiscrezione: “Un’ultima volta per la Galgani, che torna nel noto programma. Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo“. Un’indiscrezione che sta agitando i telespettatori: Gemma Galgani è una delle colonne del format condotto da Maria De Filippi. (continua a leggere dopo le foto)

Gemma Galgani verso l’addio a “Uomini e donne”? Interviene Giorgio Manetti

Prima o poi è ovvio che Gemma Galgani si deciderà a chiudere con la televisione, tornando alla sua vita di sempre a Torino. Sul rumor è intervenuto in queste ore un altro volto storico di “Uomini e donne”, nonché ex fiamma dell’avvenente dama: “Non penso che questo sarà il suo ultimo anno. Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. È una colonna stabile. Non troverà l’amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore”, ha rivelato Giorgio Manetti a Tag 24. “La nostra è stata una storia più unica che rara. Non sapevo all’inizio che lei fosse un personaggio così forte all’interno del programma. Abbiamo vissuto il nostro rapporto in modo sereno e spensierato. Non c’era nulla di preparato o costruito ma era tutto spontaneo. Purtroppo durante l’ultimo periodo di permanenza nel programma mi sono sentito attaccato senza motivo e ho deciso di abbandonare. Mi sono sentito preso in giro. Probabilmente al pubblico è piaciuta la mia coerenza”, ha detto sempre Manetti nell’intervista. (continua a leggere dopo le foto)

Giorgio Manetti torna a parlare dell’ex fiamma

Intervistato dal settimanale “Nuovo Tv”, qualche tempo fa, Giorgio Manetti si è detto propenso a rivedere la ex compagna Gemma Galgani: “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno”, si legge sulla rivista. “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”, ha dichiarato allora il toscano. E ancora: “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”.