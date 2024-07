Furgone contromano in autostrada, schianto tremendo

Un terribile incidente si è verificato nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio 2024. Alcune auto, probabilmente quattro secondo una prima ricostruzione, si sono scontrate con un furgone che procedeva contromano. Immediatamente sul posto sono giunti i medici del 118 e le Forze dell’Ordine per cercare di capire come siano andate veramente le cose. (Continua a leggere dopo le foto)

Autostrada A4 Milano-Torino, furgone contromano: i fatti

Un terribile incidente si è verificato sull’Autostrada A4 Milano-Torino nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio 2024. Alcune auto, come riportato da The social post, si sono scontrate con un furgone che procedeva contromano nel tratto tra la barriera Ghisolfa-Rho e Arluno, in direzione Torino. Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini di 39 e 47 anni, uno dei quali è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, l’altro in codice giallo a Legnano.

