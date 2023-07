Il derby tra Inter e Milan per Davide Frattesi è stato vinto dall’Inter. L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha già avuto dei colloqui con l’Inter lunedì, mentre martedì incontro con il Milan. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Milan scatenato sul mercato: altri due innesti a centrocampo

Leggi anche: Brozovic saluta l’Inter: accettata l’offerta dell’Al-Nassr

Davide Frattesi scatta in campo con la maglia dell’Italia nel corso dell’incontro di Nations League contro la Spagna

Frattesi: all’Inter il derby di mercato

Il derby di mercato tra Milan e Inter per Davide Frattesi sta per essere vinto dall’Inter. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha già incontrato i nerazzurri lunedì, intrattenendosi a lungo con Marotta&co presso la sede milanese per discutere del futuro del giocatore.

Le parti avrebbero trovato un accordo, stando a quanto riferito da Sky Sport: prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro più l’inserimento del cartellino di Mulattieri, valutato 8 milioni. La dirigenza dell’Inter conta di ufficializzare l’affare tra oggi e domani.

Le strategie a confronto

L’Inter ha ceduto Brozovic all’Al-Nassr per 18 milioni di euro e adesso il prossimo potrebbe essere André Onana: il Manchester United ha presentato un’offerta di circa 45 milioni di euro per l’estremo difensore, ma i nerazzurri al momento pretendono una parte fissa di 50 con bonus a salire.

Il Milan invece dopo la cessione di Tonali è concentrato su più obiettivi: ufficializzato Loftus-Cheek, c’è una trattativa ben impostata con l’Az Alkmaar per Tijjani Reijnders: la richiesta del club olandese è di 18-20 milioni di euro.