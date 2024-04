Franco Zampedri è morto vent’anni dopo l’incidente che lo ha ridotto in stato vegetativo. Era un grande tifoso della Juventus e per lui Alessandro Del Piero lasciò addirittura il ritiro. Il suo cuore ha smesso di battere venti anni dopo quel terribile giorno. (Continua…)

Franco Zampedri morto

È morto Franco Zampedri, ex tecnico universitario di Pergine, in provincia di Trento. Franco rimase coinvolto in un incidente all’età di 33 anni che lo ridusse in stato vegetativo. Franco dovette dire addio alle sue passioni, tra cui la musica e il calcio. Era tifosissimo della Juventus e per lui l’ex calciatore Alessandro Del Piero lasciò addirittura il ritiro. Dopo vent’anni, il suo cuore ha smesso di battere. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)