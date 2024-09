Nations League, l’Italia sorride: 3-1 alla Francia dopo un inizio choc

Francia-Italia. Gli azzurri partono bene in Nations League, battendo in trasferta i transalpini. Inizio choc per l’Italia, che subisce gol dopo nemmeno quindici secondi. La reazione degli azzurri però è immediata. Per tutto il resto della partita, la banda di Spalletti controlla il match e porta i tre punti a casa. (Continua…)

Francia-Italia, gli azzurri vincono dopo un inizio choc

L’Italia batte la Francia 1-3. Inizio choc per gli azzurri, che subiscono gol dopo quindici secondi. Erroraccio di Di Lorenzo, che regala la palla a Barcola e il francese davanti a Donnarumma non sbaglia. La squadra del ct Luciano Spalletti, però, reagisce subito e trova il pareggio con Dimarco, servito magistralmente da Sandro Tonali, tornato titolare dopo la squalifica. Nel secondo tempo l’Italia dilaga prima con la rete di Frattesi su assist di Retegui e poi con il gol di Raspadori, entrato nella seconda frazione.

Gli azzurri di Spalletti adesso affronteranno Israele, che ha perso con lo stesso punteggio contro il Belgio. L’Italia attualmente è al primo posto del girone. Se l’Italia dovesse chiudere il suo girone di Nations League ai primi due posti, avrà la certezza di essere testa di serie ai sorteggio per le qualificazioni mondiali che si terrà a dicembre.