Fra Como e Monza un pareggio giusto. Con il brivido nel finale

Fra Como e Monza è andata in scena una sfida salvezza con qualche significato in più. Entrambi i club hanno proprietà ambiziose, che puntano a portare le loro squadre a essere sempre più competitive. Prima della gara i due Mister, Fabregas e Nesta, hanno sottolineato l’importanza di questo derby.

Il primo tempo conferma questa impressione, con le due squadre attente a non scoprirsi ma anche poche occasioni da gol. Il portiere lariano è attento su due conclusioni pericolose di Kyriakopoulos e, soprattutto, di Caldirola che si era trovato smarcato in area. Ma al 36′ è il Como che riesce a sbloccarla: su un corner è Engelhardt a sfruttare un rimpallo in area e a insaccare di testa. Il gol decide il primo tempo, che si chiude sull’1-0.

Al 6′ del secondo tempo Nico Paz devia una palla nella sua area con il braccio largo: interviene il Var e dopo una rapida revisione viene fischiato il rigore. Sul dischetto va Caprari: esecuzione perfetta e il Monza pareggia. Il secondo tempo prosegue in un clima di grande tensione e agonismo, ma senza che si vedano vere occasioni da gol.

Il thriller è tutto in coda: prima Daniel Maldini, autore di una seconda frazione di grande qualità, libera Djuric solo davanti a Reina. Il centravanti tira a colpo sicuro sull’uscita dell’esperto estremo difensore, ma coglie solo il palo esterno.

Un minuto più tardi, su un cross dalla sinistra è Belotti che va in cielo e con uno splendido colpo di testa sfiora l’incrocio opposto. Finisce qui, con un giusto pareggio in una partita vibrante che entrambe volevano vincere, ma che nessuno voleva perdere. E alla fine il pareggio è il risultato più giusto.

