Formula 1, Mercedes svela la W16: con Antonelli e Russell per tornare al vertice

Formula 1, la Mercedes ha presentato la nuova W16 E Performance, la monoposto che dovrà riscattare le prestazioni altalenanti della W15 e riportare il team di Brackley a lottare stabilmente per la vittoria. Un progetto ambizioso proiettato però sul medio termine, come dimostra anche la scelta del pilota da affiancare a Russel.

La scorsa stagione ha visto momenti di competitività, con Hamilton e Russell capaci di giocarsi il successo in alcune gare, ma anche difficoltà nel tenere il passo delle dirette rivali su diversi circuiti. Quest’anno sarà una stagione di transizione, non solo per lo sviluppo tecnico, ma anche per il cambio di line-up, con l’arrivo del giovane Kimi Antonelli al fianco di George Russell.

“Sento che il 2024 è stato il mio miglior anno in Formula 1“, ha dichiarato Russell. “La prossima stagione sarà la mia settima in questo sport e la quarta con il team ufficiale Mercedes. Sto lavorando duramente per migliorare anno dopo anno. Come squadra, siamo incredibilmente motivati a fare meglio rispetto alla scorsa stagione. C’è una grande energia nelle fabbriche di Brackley e Brixworth, quindi non vedo l’ora di scendere in pista”.

Formula 1, la Mercedes e la nuova coppia di piloti

Russell ha poi commentato l’arrivo di Antonelli: “È emozionante avere un nuovo compagno di squadra. Kimi è incredibilmente veloce e penso che daremo vita a un’ottima collaborazione. Naturalment, ha molto da imparare nella sua prima stagione, ma voglio aiutarlo e sono impaziente di lavorare insieme per far progredire il team.”

La Mercedes punta quindi su una nuova coppia di piloti per rilanciarsi nel 2025, con la W16 chiamata a riportare la scuderia tra le protagoniste della stagione.

Leggi anche: