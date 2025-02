Formula 1, Aston Martin presenta la AMR25 di Alonso e Stroll

Formula 1, dopo la presentazione delle livree 2025 a Londra l’Aston Martin compie un altro passo importante verso la nuova stagione: il team di Lawrence Stroll ha ufficialmente svelato la AMR25, la monoposto che sarà guidata da Fernando Alonso e Lance Stroll.

Ecco la vera Aston Martin AMR25 in azione e Sakhir#AstonMartin pic.twitter.com/xUFZcCazbj — Diego Catalano (@diegocatalano77) February 24, 2025

L’auto è stata presentata sui social, suscitando grande curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, dato che segna una fase di svolta per la scuderia. La AMR25 rappresenta anche un cambiamento significativo per il team: infatti, è la prima macchina dopo l’ingresso di Adrian Newey, il famoso ingegnere britannico, storico capo progettista della Red Bull.

Sebbene non si tratti ancora di una macchina progettata interamente da Newey – il vero impatto della sua visione si vedrà probabilmente con la versione del prossimo anno – è plausibile che la AMR25 porti già alcuni segni del suo “tocco” geniale, almeno dal punto di vista dei consigli e delle modifiche apportate.

Formula 1, le ambizioni della Aston Martin

Con questa presentazione, Aston Martin si prepara a una stagione che si preannuncia ricca di aspettative. La presenza di Fernando Alonso, pilota esperto e ambizioso, al fianco di Lance Stroll, figlio del proprietario del team, aggiunge un mix di esperienza e freschezza che potrebbe rivelarsi determinante.

Anche se la AMR25 non è ancora il prodotto finale del nuovo corso con Newey, l’auto svela comunque l’intenzione del team di ridurre il gap dalle squadre più forti. L’ambizione immediata è di compiere un passo avanti nelle classifiche mondiali.

In attesa della prima uscita in pista, tutti gli occhi sono puntati sull’evoluzione della AMR25 e su come l’esperienza e la visione di Newey si tradurranno in performance concrete nella stagione 2025.

