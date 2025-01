Formula 1, la svolta di Andy Cowell: “Porterò il mio team a competere per il mondiale”

Formula 1, l’Aston Martin ha annunciato Andy Cowell come nuovo team principal del team inglese, segnando un cambio di leadership volto a proiettare la scuderia tra i protagonisti del campionato di Formula 1. Cowell, 55 anni, originario di Blackpool, prende il posto di Mike Krack, che assume ora il ruolo di responsabile delle operazioni in pista.

Cowell porta con sé un curriculum di altissimo livello. Dopo gli esordi in Cosworth, è approdato in Mercedes nel 2004, diventando amministratore delegato e guidando la progettazione della prima power unit ibrida del team tedesco. Grazie a questo lavoro, la Mercedes ha conquistato ben 14 titoli mondiali, stabilendo un’era di dominio nella Formula 1.

Cowell è entrato a far parte della scuderia di Silverstone nell’ottobre 2024, assumendo il ruolo di CEO in sostituzione di Martin Whitmarsh. Ora, come team principal, ha delineato un futuro ambizioso per l’Aston Martin, con il completamento del Campus AMR e la partnership strategica con Honda e Aramco, che porterà la scuderia ad avere un team di lavoro completo entro il 2026.

“Ho trascorso gli ultimi tre mesi a valutare le prestazioni del team e sono assolutamente stupito dalla dedizione e dal duro lavoro di tutta la squadra”, ha dichiarato Cowell. “Questi cambiamenti organizzativi sono una naturale evoluzione dei nostri piani pluriennali. Con i nostri partner strategici, siamo pronti a diventare una squadra da titolo mondiale“.

La nomina di Cowell segna una svolta per Aston Martin, che punta a sfidare i top team del campionato. Grazie alla sua esperienza e ai piani ambiziosi, la scuderia inglese mira a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Formula 1, con l’obiettivo dichiarato di lottare per il titolo mondiale nei prossimi anni.

Leggi anche: