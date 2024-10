La probabile formazione della Juventus contro l’Inter favorita

La nona giornata del campionato di Serie A vede una delle partite più attese dell’anno, quella che viene denominata, non a caso, il derby d’Italia e che vede sfidarsi sul rettangolo verde Inter e Juventus. Quali saranno le formazioni di Juventus e Inter per questa partita?

La partità sarà domenica 27 ottobre alle ore 18.00 e si giocherà a San Siro, in casa dell’Inter che ospita per questa giornata i rivali di sempre.

Bianconeri e nerazzurri sono rivali storici, entrambe le squadre sono motivate a dare il massimo per questo appuntamento, molto sentito sia dai tifosi che dai giocatori stessi. Gli appassionati sicuramente ricordano i tanti memorabili incontri a cui abbiamo assistito in questi anni, partite a volte nettamente vinte da una parte o dall’altra, a volte decise da episodi.

Ci sono però grossi dubbi in merito alle formazioni che vedremo schierate in campo dai due allenatori, entrambi decisi a dare spettacolo anche senza alcuni titolarissimi. Motta e Inzaghi infatti devono fare i conti con diversi importanti infortunati, vediamo insieme tutte le indiscrezioni dell’ultima ora.

Inter-Juventus: formazioni in emergenza per gli infortunati

Questo inizio di campionato ha visto diversi infortuni, anche molto gravi, che hanno lasciato tante squadre in emergenza titolari. Anche Inter e Juve hanno diversi big fermi in infermeria e dovranno fare a meno di nomi di peso proprio per una partita così importante.

Ultimo solo in ordine di tempo l’infortunio di Carlos Augusto per l’Inter durante la partita di Champions League contro lo Young Boys.

Per quanto riguarda la formazione della Juve domenica in campo peseranno tantissimo le assenze di Bremer, Koopmeiners e Nico Gonzalez, mentre per quanto riguarda la sponda Inter Inzaghi dovrà fare a meno dell’insostituibile Calhanoglu.

Formazione Juventus: quale modulo sceglierà Thiago Motta

Come scenderà in campo la vecchia signora? Partendo dal modulo, la Juventus dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1 classico: in porta ci sarà Di Gregorio, ormai una certezza tra i pali, che cercherà di bissare la prestazione eccellente del suo compagno Perin in Champions.

In difesa la formazione scelta da Motta per la Juve vedrà sulla destra tornerà Cambiaso, con libertà di svariare, al centro vedremo Gatti a guidare la difesa in coppia con Kalulu, mentre a sinistra sarà confermato Cabal, visto le convincenti ultime prestazioni.

Spostiamoci a centrocampo, qui toccherà probabilmente alla solidità del duo formato da Locatelli e McKennie, ma in corso d’opera sicuramente Motta potrà optare per il subentro di K. Thuram, che ha dimostrato di aiutare la squadra anche da subentrato.

Sulla trequarti Motta avrà pochi dubbi nel prevedere l’impiego di Conceicao, Fagioli e Yildiz. In avanti naturalmente giocherà in attacco il solo Vlahovic, che prima di questa partita non ha mai segnato a San Siro. Sarà per lui la prima volta?

Quando escono le formazioni ufficiali di Inter-Juventus?

Le formazioni ufficiali di Inter e Juventus saranno rese note probabilmente circa mezz’ora prima dell’inizio del match, quindi sapremo con certezza chi verrà schierato in campo da Inzaghi e Motta domenica 27 ottobre alle ore 17.30.

Non resta che aspettare l’inizio della partita, una delle più attese anche per chi non è tifoso di una delle due squadre in campo. Il derby d’Italia, lo diciamo senza paura di essere smentiti, è una di quelle partite che creano tantissime aspettative prima del fischio d’inizio, che suscitano l’entusiasmo dei tifosi per 90 minuti (più recupero) e che non mancano mai di scatenare polemiche dopo il triplice fischio.

