Mattia Perin rinnovo ufficiale: dopo l’annuncio e la super prestazione di ieri sera in Champions, arriva il comunicato della Juventus. Il portiere classe ’92, arrivato in bianconero dal Genoa nel 2018 per 16,3 milioni di euro, ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027.

La Juventus ha confermato la notizia, anticipata dallo stesso portiere in una conferenza stampa pre-Champions, esprimendo la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Il rinnovo è stato siglato dopo la prestazione di Perin contro lo Stoccarda, dove ha parato un rigore nonostante la sconfitta. Perin ha sottolineato di non sentirsi un secondo portiere, ma un co-titolare, grazie alla fiducia del club e del mister, e ha ribadito l’importanza di migliorarsi costantemente.

Questo il comunicato ufficiale del club bianconero: “Era nell’aria, come anticipato dallo stesso Mattia in conferenza stampa prima della sfida di UEFA Champions League contro lo Stoccarda: «Il mio rinnovo di contratto? Sto parlando con la Società e c’è voglia di continuare da entrambe le parti. Sono molto felice. Nei prossimi giorni ci saranno novità ». E le novità , puntuali, sono arrivate. Ora, infatti, è scritto nero su bianco: Mattia Perin proseguirà la sua avventura con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Un rinnovo di contratto che viene ufficializzato oggi – mercoledì 23 ottobre 2024 – dopo la sua grande prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda, parando anche un calcio di rigore, ma che purtroppo non è bastata per evitare la prima sconfitta stagionale tra tutte le competizioni.”

