Fofana sempre più vicino al Milan, le ultime notizie sull’affare di calciomercato tra i rossoneri e il Monaco. Conclusa la trattativa per Emerson Royal sulla fascia destra, il Milan concentra nuovamente le proprie attenzioni di mercato sul centrocampista da consegnare a Fonseca in vista della prossima stagione. Da tempo, il nome in cima alla lista della dirigenza è quello di Youssouf Fofana. Nonostante l’intesa di massima raggiunta settimane fa con il giocatore, il Monaco ha mantenuto la sua valutazione di 35 milioni di euro, considerata eccessiva per un calciatore in scadenza nel 2025.

Tuttavia, un nuovo sviluppo potrebbe favorire il Milan: nelle ultime ore, il club del Principato ha escluso Fofana dalla lista dei convocati per il Trofeo Gamper contro il Barcellona, senza menzionarlo tra gli infortunati. Questo segnale lascia intendere che qualcosa sta ancora succedendo dietro le quinte, e nonostante le dichiarazioni ufficiali, il futuro del centrocampista potrebbe essere lontano dalla Ligue 1.

Il Milan rimane in pole position, forte del gradimento già espresso da Fofana. Il club rossonero è pronto a intensificare la trattativa, anche se la distanza tra l’offerta e la richiesta del Monaco rimane significativa. Si prevede che una nuova proposta economica venga formulata dopo l’incontro di mercato previsto con l’arrivo di Gerry Cardinale in Italia per il Trofeo Berlusconi contro il Monza. Tuttavia, l’offerta sarà probabilmente attorno ai 20 milioni di euro, bonus inclusi, senza avvicinarsi ai 35 milioni richiesti dal Monaco. La mancata convocazione per la sfida col Barcellona rappresenta comunque un piccolo passo avanti nella direzione del Milan.