Fiorentina-Pafos, le probabili formazioni: tanto turnover per Palladino

Fiorentina-Pafos probabili formazioni del match di Conference League che si gioca domani sera alle 21 al “Franchi” di Firenze. La Fiorentina si prepara a tornare in campo domani sera alle 21 per la 5ª giornata di Conference League, ospitando al Franchi il Pafos, squadra cipriota in gran forma e attualmente prima nel proprio campionato. I viola di Raffaele Palladino, reduci dal passo falso a Nicosia contro l’AEK, non possono permettersi ulteriori scivoloni per mantenere vive le speranze di qualificazione. Entrambe le squadre sono a quota 6 punti, con i ciprioti in un momento brillante, forti di cinque vittorie consecutive tra campionato e coppe.

Le probabili scelte di Palladino

Con l’importante big match contro l’Inter all’orizzonte, Palladino opterà per alcune rotazioni, ma senza stravolgere troppo la formazione. Tra i pali ci sarà Terracciano. In difesa, il dubbio è tra Pongracic e Moreno per affiancare Quarta, mentre sulle fasce giocheranno Kayode e Parisi, con Biraghi non ancora al meglio. A centrocampo Cataldi, uscito anticipatamente contro il Como, guiderà il reparto affiancato da Mandragora. Sulle corsie laterali spazio a Sottil a sinistra e Ikoné a destra, con Beltrán sulla trequarti e Kouamé unica punta.

Il Pafos di Carcedo

Juan Carlos Carcedo, ex vice di Unai Emery, punta a mettere in campo la miglior formazione possibile per tentare il colpaccio a Firenze. I ciprioti si schiereranno con il consueto 4-2-3-1. In porta ci sarà Ivusic, con una difesa che potrebbe vedere Silva in dubbio e completata da Goldar, Luckassen e Bruno. In mediana, l’esperto Pêpê sarà affiancato da uno tra Tanlongo e Quina. Sulla trequarti, Natel è in forse e potrebbe essere sostituito da Tankovic, con Dragomir e Jajà sugli altri due lati. In attacco, fari puntati su Jairo, capocannoniere della liga cipriota e principale minaccia offensiva.

Chiave tattica

La Fiorentina dovrà ritrovare la compattezza e l’efficacia mancata a Nicosia, facendo leva su una rosa più profonda e qualitativamente superiore. Il Pafos, con una rosa valutata complessivamente poco più di 24 milioni di euro, cercherà di sfruttare le ripartenze e la concretezza del suo terminale offensivo Jairo. Una gara che si preannuncia combattuta, dove i viola dovranno essere bravi a non sottovalutare l’avversario e a sfruttare le occasioni create.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Moreno, Parisi; Cataldi, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

Pafos (4-2-3-1): Ivusic; Silva, Goldar, Luckassen, Bruno; Pepe, Tanlongo; Dragomir, Tankovic, Jaià ; Jairo.

