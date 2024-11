Tottenham-Roma, le probabili formazioni: Ranieri con un undici molto prudente

Tottenham-Roma probabili formazioni del match di Europa League in programma domani alle 21 al New White Hart Lane di Londra. La Roma si prepara a un’importante sfida europea nella 5ª giornata di Europa League, affrontando il Tottenham. Una partita che si preannuncia intensa, con i giallorossi di Claudio Ranieri impegnati a cercare punti fondamentali per la qualificazione e gli Spurs di Angelos Postecoglou, già qualificati, pronti a confermare il primo posto nel girone.

Le scelte di Ranieri

Il tecnico della Roma sembra orientato verso un approccio prudente, con un 4-5-1 che privilegia compattezza e copertura. Tra i pali sarà confermato Svilar, protagonista nelle ultime uscite europee. La linea difensiva dovrebbe vedere Celik e Angelino come terzini, mentre al centro Hummels potrebbe tornare titolare accanto a Ndicka, per gestire la fisicità e la velocità degli attaccanti inglesi. A centrocampo, il trio Koné-Cristante-Pisilli garantirà solidità e dinamismo, con El Shaarawy e Zalewski sulle fasce pronti a coprire e ripartire in velocità. In attacco il solo Dovbyk, con il compito di capitalizzare le poche occasioni che potrebbero presentarsi.

La formazione del Tottenham

Gli Spurs, nonostante alcune assenze importanti come quella del portiere Vicario, sono intenzionati a mantenere il controllo della gara. Il 4-3-3 di Postecoglou vedrà Porro e Udogie sugli esterni, con Dragusin e Davies al centro della difesa. A centrocampo, Sarr e Bissouma garantiranno copertura e pressing, lasciando libertà creativa a Maddison. In avanti, la pericolosità di Kulusevski e Son sugli esterni sarà il punto di forza del Tottenham, con Solanke pronto a finalizzare al centro dell’attacco.

La chiave tattica e le probabili formazioni

La Roma cercherà di limitare i danni in fase difensiva, sfruttando i contropiedi con Dovbyk ed eventualmente la qualità di Dybala, da subentrante, per colpire. Il Tottenham, dal canto suo, punterà su un gioco rapido e diretto, sfruttando la velocità dei suoi attaccanti per mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa. Una sfida che promette emozioni e che potrebbe decidersi nei dettagli.

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son.

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Cristante, Koné, Pisilli, Zalewski; Dovbyk.

Leggi anche: